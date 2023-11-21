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РФ нанесла ракетный удар по Одесской области: есть попадания в припортовую инфраструктуру

Одесская область, Вторник 21 ноября 2023 19:08
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РФ нанесла ракетный удар по Одесской области: есть попадания в припортовую инфраструктуру Архивное фото: РФ нанесла ракетный удар по Одесской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 21 ноября, нанесла ракетный удар по Одесской области. Пострадала припортовая инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Тактическая авиация россиян в течение дня и вечером нанесла ракетные удары с использованием ракет типа Х-31П", - говорится в заявлении.

Отмечается, что противорадиолокационные ракеты враг направляет пытаясь обнаружить и уничтожить системы противовоздушной обороны.

Силы обороны юга рассказали, что на территории Одессы и Белгород-Днестровского района состоялось попадание по открытой поверхности, админздания и припортовой инфраструктуре. Люди не пострадали.

Удары по Одессе и области

Россияне периодически наносят ракетные и дроновые удары по территории региона.

Сегодня сообщалось о взрывах в Одессе во время воздушной тревоги.

Также 18 ноября российские террористы атаковали объект энергетики в Одесской области, там разгорелся пожар. Пострадал работник. Также в результате обстрела была повреждена нефтебаза.

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