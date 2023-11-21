В Одессе во время воздушной тревоги прозвучали взрывы

В Одессе сегодня, 21 ноября, раздались звуки взрывов. Это случилось спустя две минуты после объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Одеса " и главу Одесской ОВА Олега Кипера .

"В Одессе прогремели взрывы", - говорится в сообщении.

Ранее в городе и области объявили воздушную тревогу. Затем Воздушные силы Украины сообщали о ракетной опасности для области.

Позже Кипер обратился к жителям Одесского района и призвал их находится в укрытиях до конца отбоя тревоги.

Последняя масштабная атака на Украину

Российские войска ночью снова атаковали Украину, использовав комбинированный подход - "смесь" дронов-камикадзе и ракет. ПВО удалось сбить 9 из 10 "шахедов" и одну "Искандер-К" из пяти ракет.

Детали о последствиях российской атаки - в материале РБК-Украина.