ЗСУ в Одеській області збили ворожий дрон Mohajer-6
Українські воїни сьогодні, 21 листопада, в Одеській області знищили ворожий розвідувальний дрон Mohajer-6.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що розвідувально-ударний БпЛА "Mohajer-6" був знищений над морем.
Це результат роботи сил і засобів протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь".
Mohajer-6
БПЛА іранського виробництва, здатний нести корисне навантаження для багатоспектрального спостереження і до чотирьох боєприпасів з високоточним наведенням.
Російська атака на Одеську область
Сьогодні повідомлялося про вибухи в Одесі під час повітряної тривоги.
Пізніше стало відомо, що армія РФ завдала ракетного удару по Одеській області. Постраждала припортова інфраструктура.
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