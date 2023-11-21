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ЗСУ в Одеській області збили ворожий дрон Mohajer-6

Одеська область, Вівторок 21 листопада 2023 19:53
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ЗСУ в Одеській області збили ворожий дрон Mohajer-6 Архівне фото: ЗСУ в Одеській області збили ворожий дрон (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни сьогодні, 21 листопада, в Одеській області знищили ворожий розвідувальний дрон Mohajer-6.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що розвідувально-ударний БпЛА "Mohajer-6" був знищений над морем.

Це результат роботи сил і засобів протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь".

Mohajer-6

БПЛА іранського виробництва, здатний нести корисне навантаження для багатоспектрального спостереження і до чотирьох боєприпасів з високоточним наведенням.

Російська атака на Одеську область

Сьогодні повідомлялося про вибухи в Одесі під час повітряної тривоги.

Пізніше стало відомо, що армія РФ завдала ракетного удару по Одеській області. Постраждала припортова інфраструктура.

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