ВСУ обстреляли штаб РФ в Херсонской области: десятки оккупантов ранены

По информации украинского военного командования, удар по штабу, который находится в районе села Забарино, был нанесен удар несколько дней назад, когда там проводили совещание офицеров южного военного округа ВС РФ.

"В результате - до 70 военнослужащих получили ранения. Число погибших уточняется", - отмечают в Генштабе.

Также там добавили, что в Донецкой области украинские военные уничтожили четыре вражеских САУ 2С7 "Пион".