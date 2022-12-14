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Помогли партизаны. ВСУ точным ударом уничтожили более 100 оккупантов в Горловке

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Среда 14 декабря 2022 14:51
Помогли партизаны. ВСУ точным ударом уничтожили более 100 оккупантов в Горловке Фото: ВСУ точным ударом уничтожили более 100 оккупантов в Горловке (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В понедельник, 12 декабря, во временно оккупированной Горловке был уничтожен пункт размещения россиян и техники. Удар по скоплению врага наводили партизаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления.

"Операция стала возможной благодаря координации подполья и ВСУ. Военным были переданы данные по размещению личного состава оккупантов и их техники. В результате по координатам отработали украинские силы. По предварительным данным, было уничтожено более 100 личного состава врага и технику", - говорится в сообщении.

В Центре сопротивления призвали жителей оккупированных территорий анонимно сообщать координаты расположения врага или командных пунктов.

Напомним, за прошедшие сутки украинским защитникам удалось ликвидировать 740 оккупантов и более 20 единиц вражеской техники.

Кроме того, за сутки украинские военные успешно остановили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

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