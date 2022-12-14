Помогли партизаны. ВСУ точным ударом уничтожили более 100 оккупантов в Горловке

Фото: ВСУ точным ударом уничтожили более 100 оккупантов в Горловке (Getty Images)

В понедельник, 12 декабря, во временно оккупированной Горловке был уничтожен пункт размещения россиян и техники. Удар по скоплению врага наводили партизаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления.