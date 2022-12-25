ЗСУ обстріляли штаб РФ у Херсонській області: десятки окупантів поранено

За інформацією українського військового командування, удару по штабу, що знаходиться в районі села Забарине, було завдано удар кілька днів тому, коли там проводили нараду офіцерів південного військового округу ЗС РФ.

"В результаті - до 70 військовослужбовців отримали поранення. Число загиблих уточнюється", - зазначають у Генштабі.

Також там додали, що у Донецькій області українські військові знищили чотири ворожі САУ 2С7 "Піон".