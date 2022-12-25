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ЗСУ обстріляли штаб РФ у Херсонській області: десятки окупантів поранено

Ілюстративне фото: ЗСУ обстріляли штаб РФ у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові вдарили по штабу росіян, який знаходиться у Херсонській області. Внаслідок атаки до 70 ворожих солдатів отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

За інформацією українського військового командування, удару по штабу, що знаходиться в районі села Забарине, було завдано удар кілька днів тому, коли там проводили нараду офіцерів південного військового округу ЗС РФ.

"В результаті - до 70 військовослужбовців отримали поранення. Число загиблих уточнюється", - зазначають у Генштабі.

Також там додали, що у Донецькій області українські військові знищили чотири ворожі САУ 2С7 "Піон".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в понеділок, 12 грудня, у тимчасово окупованій Горлівці було знищено пункт розміщення росіян.

Також ми писали, що, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, під Бахмутом окупанти втратили тисячі своїх солдатів.

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Збройні сили УкраїниХерсонська областьВійна Росії проти України