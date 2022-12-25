Россия уже потеряла в Бахмуте тысячи солдат, - Гайдай

Российские войска продолжают пытаться "взять" Бахмут. Но им ничего не удается, враг в боях теряет тысячи своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Что касается Бахмута, то это уже больше даже не в стратегическом военном плане, хотя и такое есть, а более символизм, который очень любит кремлевский режим. Плюс "кадыровцы" и "вагнеровцы" хотят доказать и показать бункерному деду, что они на что-то способны. Но пока они там теряют тысячи своих солдат", - рассказал Гайдай.

Он подчеркнул, что планы врага остаются неизменными, россияне хотят оккупировать полностью Донецкую и Луганскую области.

Отметим, аналитики американского Института изучения войны ISW сообщили, что наступление россиян под Бахмутом выдохлось, россияне признали, что ВСУ оттеснили части группировки "Вагнера" на позиции, которые они занимали несколько дней назад.

Напомним, как рассказывали украинские военные, россияне прилагают все усилия, чтобы прорвать нашу оборону возле Бахмута, но безрезультатно, оккупанты продолжают нести потери.

Также сообщалось, что несколько дней назад россияне потеряли несколько позиций под Бахмутом.

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