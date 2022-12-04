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ВСУ наращивают темпы контрнаступления в Луганской области: карты боев

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Украина, Воскресенье 04 декабря 2022 03:02
ВСУ наращивают темпы контрнаступления в Луганской области: карты боев Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Антон Малиновский

Украинские войска наращивают темпы контрнаступления на линии Кременно-Сватово, в то время как россияне продолжают безуспешные попытки взять Бахмут.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

Контрнаступление на востоке Харьковской и западе Луганской областей

Украинские источники сообщают, что российские войска ведут оборону в условиях упорных боев у Кременной и Сватового. Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские войска также строят вторую линию обороны вблизи Старобельска (55 км юго-восточнее Сватового). Министерство обороны России (МО) утверждает, что российские войска предотвратили украинские атаки в 14 км северо-западнее Сватового вблизи Куземовки и Коломыйчихи и в пределах 2 км севернее Кременной близ Житловки.

Российский военный блоггер утверждает, что украинские силы достигли Краснопоповки (6 км к северу от Кременной) и что российские силы больше не контролируют часть трассы Р-66 к северу от Кременной. Другой блоггер заявил, что украинские войска наращивают темп контрнаступательных операций на востоке Харьковской и на западе Луганской областей. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российский штурм вблизи Краснопоповки, что дополнительно свидетельствует о том, что украинские силы предположительно продвинулись в этом районе. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска продолжили регулярный огонь косвенным наведением вдоль линии столкновения на востоке Украины.

Украинские войска продолжают наносить удары по районам сосредоточения российских войск и материально-технических узлах в Луганской области. Генштаб Украины сообщил, что 2 декабря украинские войска нанесли удар по сосредоточению российских войск в районе Старобельска, убив 14 российских военнослужащих и 30 ранив. 3 декабря российские источники сообщили, что украинские войска нанесли удары по Хорошему, Старобельскому, Сватовому и Новокрасному в Луганской области с ракет HIMARS. ВСУ наращивают темпы контрнаступления в Луганской области: карты боев

Бои на Донбассе

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские штурмы в 13 км к северо-востоку от Бахмута в районе Соледара и в 4 км к югу от Бахмута в районе Опытного. Российские военные блоггеры утверждают, что сообщения об уходе украинских войск из пригорода Бахмута ложны, а в Опытном продолжаются серьезные бои. Отдельный российский блоггер заявил, что украинские войска пытались прорвать российские позиции близ Спирного (в пределах 30 км к северо-востоку от Бахмута) и понесли большие потери 2 декабря. Министерство обороны России утверждает, что украинские войска безуспешно пытались восстановить утраченные позиции к югу от Бахмута в районе Андреевки и Курдюмовки.

3 декабря русские войска продолжали наступательные действия в районе города Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили наступление россиян в 27 км юго-западнее Авдеевки в районе Невельского, Красногоровки и Марьинки. Российский военный блоггер утверждал, что украинские позиции в районе Невельского сильно укреплены и что российским войскам трудно продвигаться из-за текущих условий в этом районе. На видео с геолокацией, опубликованном 3 декабря, видно, как российские силы действуют ближе к Георгиевке (в пределах 30 км юго-западнее Авдеевки). В Минобороны России утверждают, что украинские войска безуспешно пытались восстановить утраченные позиции вблизи Авдеевки и Марьинки.

3 декабря российские войска продолжают вести оборонные действия на западе Донецкой и на востоке Запорожской областей. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска удерживают оборону на этом участке фронта. Российское Минобороны утверждало, что российские силы отразили украинские контратаки в пределах 111 км юго-западнее города Донецка вблизи Сладкого и Новомайорска на западе Донецкой области и Шевченко на востоке Запорожской области. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска продолжали регулярный огонь по косвенной наводке вдоль столкновения в Донецкой и восточной Запорожской областях. ВСУ наращивают темпы контрнаступления в Луганской области: карты боев

Ситуация на юге

Украинские военные источники отметили, что российские войска на восточном берегу сосредоточены на защите ранее захваченных рубежей и обстреле освобожденных недавно населенных пунктов на западном (правом) берегу Днепра, в частности Херсона. Украинские источники также сообщили, что российские официальные лица отозвали всех российских коллаборационистов из Олешек, поселка на восточном берегу в 10 км юго-восточнее Херсона.

Украинские войска продолжают блокировать районы российского сосредоточения в тылу Запорожской области. Генштаб Украины сообщил, что украинские удары по Мелитополю и Васильевке 2 декабря ранили до 270 российских военнослужащих. Украинский мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что жители Михайловки (севернее Мелитополя) сообщили о громких взрывах вблизи села, вероятно, вблизи российского скопления сил. Российские источники продолжают утверждать, что украинские войска скапливаются у запорожского фронта для наступления в русский тыл. Российские войска продолжили обычный огонь вдоль линии столкновения на западе Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей и, в частности, наносили ракетно-ракетные удары по городу Запорожье и Очаков Николаевской области. ВСУ наращивают темпы контрнаступления в Луганской области: карты боев

Ранее Генштаб Украины сообщал, что россияне атакуют в двух направлениях в Донецкой области, а Вооруженные силы Украины сбили вражеский самолет оккупантов под Бахмутом.

А аналитики ISW заявляли, что лидер белорусского режима Александр Лукашенко продолжил выставлять информационные условиядля противодействия российскому давлению по участию в боевых действиях против Украины.

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