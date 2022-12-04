ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в Луганській області: карти боїв

Контрнаступ на сході Харківської та заході Луганської областей

Українські джерела повідомляють, що російські війська ведуть оборону в умовах запеклих боїв біля Кремінної та Сватового. Глава Луганської області Сергій Гайдай заявив, що російські війська також будують другу лінію оборони поблизу Старобільська (55 км на південний схід від Сватового). Міністерство оборони Росії (МО) стверджує, що російські війська запобігли українським атакам у 14 км на північний захід від Сватового поблизу Куземівки та Коломийчихи та в межах 2 км на північ від Кремінної поблизу Житлівки.

Російський військовий блогер стверджує, що українські сили досягли Червонопопівки (6 км на північ від Кремінної) і що російські сили більше не контролюють частину траси Р-66 на північ від Кремінної. Інший блогер заявив, що українські війська нарощують темп контрнаступальних операцій на сході Харківської та заході Луганської областей. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російський штурм поблизу Червонопопівки, що додатково свідчить про те, що українські сили, ймовірно, просунулися в цьому районі. Український Генштаб повідомив, що російські війська продовжили регулярний вогонь непрямим наведенням уздовж лінії зіткнення на сході України.

Українські війська продовжують завдавати ударів по районах зосередження російських військ та матеріально-технічних вузлах у Луганській області. Генштаб України повідомив, що 2 грудня українські війська завдали удару по зосередженню російських військ в районі Старобільська, убивши 14 російських військовослужбовців і 30 поранивши . 3 грудня російські джерела повідомили, що українські війська завдали ударів по Хорошому, Старобільську, Сватовому та Новочервоному в Луганській області з ракет HIMARS.

Бої на Донбасі

У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські штурми в 13 км на північний схід від Бахмута в районі Соледару та в 4 км на південь від Бахмута в районі Опитного. Російські військові блогери стверджують, що повідомлення про відхід українських військ з передмістя Бахмута неправдиві, а в Опитному тривають серйозні бої. Окремий російський блогер заявив, що українські війська намагалися прорвати російські позиції поблизу Спірного (в межах 30 км на північний схід від Бахмута) і зазнали великих втрат 2 грудня. Міністерство оборони Росії стверджує, що українські війська безуспішно намагалися відновити втрачені позиції на південь від Бахмута в районі Андріївки та Курдюмівки.

3 грудня російські війська продовжували наступальні дії в районі міста Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили наступ росіян у 27 км на південний захід від Авдіївки в районі Невельського, Красногорівки та Мар’їнки. Російський військовий блогер стверджував, що українські позиції в районі Невельського сильно укріплені і що російським військам важко просуватися через поточні умови в цьому районі. На відео з геолокацією, опублікованому 3 грудня, видно, як російські сили діють ближче до Георгіївки (в межах 30 км на південний захід від Авдіївки). У Міноборони Росії стверджують, що українські війська безуспішно намагалися відновити втрачені позиції поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

3 грудня російські війська продовжують вести оборонні дії на заході Донецької та сході Запорізької областей. У Генштабі України повідомили, що російські війська утримують оборону на цій ділянці фронту. Російське Міноборони стверджувало, що російські сили відбили українські контратаки в межах 111 км на південний захід від міста Донецьк поблизу Солодкого та Новомайорська на заході Донецької області та Шевченка на сході Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що російські війська продовжували регулярний вогонь з непрямої наводки вздовж лінії зіткнення в Донецькій та східній Запорізькій областях.

Ситуація на півдні

Українські військові джерела зазначили, що російські війська на східному березі зосереджені на захисті раніше захоплених рубежів і обстрілі нещодавно звільнених населених пунктів на західному (правому) березі Дніпра, зокрема Херсона. Українські джерела також повідомили, що російські офіційні особи відкликали всіх російських колабораціоністів з Олешок, селища на східному березі за 10 км на південний схід від Херсона.

Українські війська продовжують блокувати райони російського зосередження в тилу Запорізької області. Генштаб України повідомив, що українські удари по Мелітополю та Василівці 2 грудня поранили до 270 російських військовослужбовців. Український мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що жителі Михайлівки (на північ від Мелітополя) повідомили про гучні вибухи поблизу села, ймовірно, поблизу російського скупчення сил. Російські джерела продовжують стверджувати, що українські війська скупчуються біля запорізького фронту для наступу в російський тил. Російські війська продовжили звичайний вогонь уздовж лінії зіткнення на заході Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей і, зокрема, завдавали ракетно-ракетних ударів по місту Запоріжжя та Очаків Миколаївської області.