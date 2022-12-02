В ISW оценили возможность вступления Беларуси в войну против Украины
Лидер белорусского режима Александр Лукашенко продолжил выставлять информационные условия для противодействия российскому давлению по поводу участия в боевых действиях против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что диктатор обвинил Киев и НАТО в росте количества провокаций у границы, утверждая, что Украина пытается втянуть в войну силы Союза.
"Лукашенко заявил, что белорусским чиновникам удалось умерить потенциального противника от применения военной силы против Беларуси, а НАТО наращивает силы и активизирует боевую подготовку в соседних странах", - указывают в ISW.
В свою очередь белорусский министр обороны Виктор Хренин говорил о том, что прямой подготовки к войне нет и что Беларусь будет только защищать свою территорию, подчеркивают специалисты.
Кроме этого, в Институте изучения войны привели слова представителя ГУР МОУ Вадима Скибицкого, который рассказывал, что признаков формирования ударной группировки на территории Беларуси нет.
В отчете также объясняют, что Лукашенко и Хренин сделали соответствующие комментарии, чтобы поддержать продолжающуюся информационную операцию, направленную на закрепление украинских сил на границе с Беларусью. В то же время, вспоминая НАТО, они пытаются убедить РФ, что их военные должны оставаться в Беларуси для защиты от вымышленной агрессии Альянса.
"И таким образом Лукашенко и Хренин хотят создать информационные условия для противостояния российскому давлению относительно вступления Беларуси в войну против Украины. Именно поэтому вступление Беларуси в войну крайне маловероятно", - добавили аналитики.
Ключевые выводы ISW:
- Российские войска продолжали оборону от украинских контрнаступательных операций на линии Сватово-Кременная.
- Российские войска продолжали наращивать успехи вокруг Бахмута и вести наступательные действия в районе Авдеевки-Донецка.
- Российские войска продолжали оборону и перемещение личного состава на восточном берегу Днепра в Херсонской области.
- Передвижение российских войск в Запорожской области может свидетельствовать о том, что российские силы не могут защитить критические районы на фоне усиления украинских ударов.
- Российские войска держат резервы в Крыму для поддержки оборонных операций в Запорожской области и на восточном берегу Днепра.
- Финансовое напряжение Кремля продолжает подпитывать внутренние беспорядки.
- Сохраняются доказательства продолжения частичной мобилизации в условиях низкого морального духа и высокого уровня дезертирства среди российских войск.
- Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжил попытки укрепить репутацию военной компании.
- Оккупанты продолжали пытаться интегрировать захваченные территории в российскую финансовую и правовую сферы.
- Российские войска продолжали эксплуатировать украинскую гражданскую и гражданскую инфраструктуру в поддержку военных усилий РФ в Украине.
Напомним, Лукашенко придумал причину неучастия белорусских войск в войне против Украины.
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