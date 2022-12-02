В ISW оценили возможность вступления Беларуси в войну против Украины

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко продолжил выставлять информационные условия для противодействия российскому давлению по поводу участия в боевых действиях против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что диктатор обвинил Киев и НАТО в росте количества провокаций у границы, утверждая, что Украина пытается втянуть в войну силы Союза.

"Лукашенко заявил, что белорусским чиновникам удалось умерить потенциального противника от применения военной силы против Беларуси, а НАТО наращивает силы и активизирует боевую подготовку в соседних странах", - указывают в ISW.

В свою очередь белорусский министр обороны Виктор Хренин говорил о том, что прямой подготовки к войне нет и что Беларусь будет только защищать свою территорию, подчеркивают специалисты.

Кроме этого, в Институте изучения войны привели слова представителя ГУР МОУ Вадима Скибицкого, который рассказывал, что признаков формирования ударной группировки на территории Беларуси нет.

В отчете также объясняют, что Лукашенко и Хренин сделали соответствующие комментарии, чтобы поддержать продолжающуюся информационную операцию, направленную на закрепление украинских сил на границе с Беларусью. В то же время, вспоминая НАТО, они пытаются убедить РФ, что их военные должны оставаться в Беларуси для защиты от вымышленной агрессии Альянса.

"И таким образом Лукашенко и Хренин хотят создать информационные условия для противостояния российскому давлению относительно вступления Беларуси в войну против Украины. Именно поэтому вступление Беларуси в войну крайне маловероятно", - добавили аналитики.

Ключевые выводы ISW: