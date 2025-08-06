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Подразделения Группировки СБС ежедневно уничтожают в среднем 756 единиц техники и оккупантов, - Мадяр

Среда 06 августа 2025 18:48
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Подразделения Группировки СБС ежедневно уничтожают в среднем 756 единиц техники и оккупантов, - Мадяр Фото: командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди
Автор: Александр Мороз

В течение июля подразделения Группировки Сил беспилотных систем ежесуточно поражали в среднем 756 целей, в том числе 166 единиц личного состава врага. При том, что численность Группировки составляет всего 2% по отношению к общей численности ВСУ, каждого третьего оккупанта уничтожали именно эти подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет за месяц, который опубликовал командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

"Из интересных цифр, заслуживающих внимания. 756 целей в среднем в сутки. 166 хробаков (червяков) ежесуточно. 2% - численность Группировки СБС относительно общей численности ВСУ. 31,8% - удельный вес всех верифицируемых детоксикаций хробачни (каждый третий). 36,3% - удельный вес всех верифицированных вражеских целей. Все подразделения Группировки Сил беспилотных систем уже месяц работают в единой системе электронного учета использованных средств и бч, результатов, планирования и анализа", - написал Мадяр.

При этом он отметил, что соотношение безвозвратных потерь личного состава Группировки относительно потерь врага составляет 1:604. А соотношение финансовых расходов - 1:100 долларов.

По информации Мадяра, на уничтожение или поражение 23 433 целей (в т.ч. 5134 оккупантов) в июле израсходовано 29 172 FPV-дронов, 1051 "Мавиков", 530 ночных бомберов и 655 крыльев-истребителей. В общей сложности использовано более 75 000 боеприпасов.

Средний коэффициент полезного действия применения FPV-дронов составил 39,6% (11 538 результативных ударов относительно использованных 29 172 дронов). Средний показатель попаданий ночных бомберов – 60,3% (19 605 результативных попаданий), сообщил командующий.

За первые 5 дней августа подразделения Группировки Сил беспилотных систем уничтожили уже 3372 вражеских цели и 817 единиц личного состава "червей", подчеркнул Мадяр.

Он также упомянул о причастности СБС к поражению топливной базы аэропорта в Сочи.

"Ну и сОчи, ясное дело, сОчи. Нас там нет. 14 полк СБС", - написал командующий.

Силы беспилотных систем в Украине

Как сообщалось, в июне каждый четвертый враг и каждая пятая вражеская цель были поражены подразделениями новосозданной Группировки Сил беспилотных систем (СБС). По словам Мадяра, это свидетельствуют о том, что результативность существенно повысилась после создания группировки СБС, в которую вошли подразделения "Линии дронов".

Как известно, Силы беспилотных систем были созданы в Украине по указу президента Украины от 6 февраля 2024 года. 25 июня 2024 года СБС стали отдельным родом войск в составе ВСУ.

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Силы беспилотных систем Дрони
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