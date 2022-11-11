ВСУ могут продолжить контрнаступление зимой, - ISW

Аналитики пишут, что украинские силы могут воспользоваться преимуществами замерзшей местности, чтобы двигаться легче, чем они могли бы в грязные осенние месяцы.

"Если бой прекратится этой зимой, это будет связано с логистическими проблемами и кульминацией нескольких кампаний с обеих сторон. Российские кампании по захвату пяти областей завершились несколько месяцев назад и войска РФ твердо обороняются на большей части линии фронта", - отмечают аналитики.

Украина владеет инициативой и находится в процессе обеспечения крупной победы в Херсоне. Прекращение огня даст Кремлю паузу, в которой он отчаянно нуждается, чтобы восстановить российские силы.

Большая украинская победа, которая продолжается в Херсонской области, не будет последней, считают эксперты.

Украинские военные официальные лица и кадры из социальных сетей подтверждают, что за последние 24 часа украинские войска достигли успехов на северо-запад, запад и северо-восток от города Херсон и продвинулись до 7 км в некоторых районах.

Россияне пока что отходят организованно, и украинские войска достигают ожидаемых успехов, не разбивая российские силы, как это было во время харьковского контрнаступления.

Украинские удары с августа успешно разрушили российские линии снабжения на западном (правом) берегу, что заставило российские войска отступить и позволит освободить Херсонскую область до реки Днепр в ближайшие дни или недели.

"Вывод российских войск займет определенное время, и бои будут продолжаться по всей Херсонской области, поскольку украинские войска продвигаются вперед и сталкиваются с заранее подготовленными российскими оборонительными линиями, особенно вокруг города Херсона", - подчеркивают аналитики ISW.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Украинские силы неуклонно продвигались в Херсонской области 10 ноября, пока российские войска отходили на левый берег Днепра.

Финансист ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин все чаще борется с петербургскими чиновниками из-за увеличения числа своих сотрудников в городе.

Российские силы, скорее всего, замедлят темпы своей кампании против украинской инфраструктуры.

Украинские войска продолжали вести контрнаступательные действия на линии Сватово - Кременная.

Российские войска продолжали наступательные операции под Бахмутом, Авдеевкой и на западе Донецка.

Российские войска начали строительство второй линии укреплений в Крыму и на юге Украины.

Граждане РФ продолжают выступать против войны России в Украине посредством протестов, инакомыслия в социальных сетях и дезертирства из армии.

Российские оккупационные власти продолжают попытки подорвать украинскую национальную идентичность, мобилизуя жителей на оккупированных Россией территориях.

Напомним, вчера украинские защитники сообщили об освобождении Снигиревки и опубликовали соответствующее видео.

Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ с октября уволили уже 41 населенный пункт в Херсонской области.

В среду российское командование решило отвести оккупационные войска из Херсона на левый берег Днепра.

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