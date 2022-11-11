ЗСУ можуть продовжити контрнаступ узимку, - ISW

Зимова погода може завдати непомірної шкоди погано екіпірованим російським силам в Україні, але добре укомплектовані ЗСУ навряд чи зупинять контрнаступ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики пишуть, що українські сили можуть скористатися перевагами замерзлої місцевості, щоб рухатися легше, ніж вони могли б у брудні осінні місяці.
"Якщо бій припиниться цієї зими, це буде пов'язано з логістичними проблемами та кульмінацією кількох кампаній з обох боків. Російські кампанії із захоплення п'яти областей завершилися кілька місяців тому і війська РФ твердо обороняються на більшій частині лінії фронту", - зазначають аналітики.
Україна володіє ініціативою та перебуває у процесі забезпечення великої перемоги у Херсоні. Припинення вогню дасть Кремлю паузу, якої він відчайдушно потребує, щоб відновити російські сили.
Велика українська перемога, яка триває на Херсонщині, не буде останньою, вважають експерти.
Українські військові офіційні особи та кадри із соціальних мереж підтверджують, що за останні 24 години українські війська досягли успіхів на північний захід, захід та північний схід від міста Херсон та просунулися до 7 км у деяких районах.
Росіяни поки що відходять організовано, і українські війська досягають очікуваних успіхів, не розбиваючи російських сил, як це було під час харківського контрнаступу.
Українські удари з серпня успішно зруйнували російські лінії постачання на правому березі, що змусило російські війська відступити та дозволити звільнити Херсонську область до річки Дніпро найближчими днями чи тижнями.
"Виведення російських військ займе певний час, і бої продовжуватимуться по всій Херсонській області, оскільки українські війська просуваються вперед і стикаються із заздалегідь підготовленими російськими оборонними лініями, особливо навколо міста Херсона", - наголошують аналітики ISW.
Нагадаємо, вчора українські захисники повідомили про звільнення Снігурівки та опублікували відповідне відео.
Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ЗСУ з жовтня звільнили вже 41 населений пункт у Херсонській області.
У середу російське командування вирішило відвести окупаційні війська із Херсона на лівий берег Дніпра.
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