ЗСУ можуть продовжити контрнаступ узимку, - ISW

Аналітики пишуть, що українські сили можуть скористатися перевагами замерзлої місцевості, щоб рухатися легше, ніж вони могли б у брудні осінні місяці.

"Якщо бій припиниться цієї зими, це буде пов'язано з логістичними проблемами та кульмінацією кількох кампаній з обох боків. Російські кампанії із захоплення п'яти областей завершилися кілька місяців тому і війська РФ твердо обороняються на більшій частині лінії фронту", - зазначають аналітики.

Україна володіє ініціативою та перебуває у процесі забезпечення великої перемоги у Херсоні. Припинення вогню дасть Кремлю паузу, якої він відчайдушно потребує, щоб відновити російські сили.

Велика українська перемога, яка триває на Херсонщині, не буде останньою, вважають експерти.

Українські військові офіційні особи та кадри із соціальних мереж підтверджують, що за останні 24 години українські війська досягли успіхів на північний захід, захід та північний схід від міста Херсон та просунулися до 7 км у деяких районах.

Росіяни поки що відходять організовано, і українські війська досягають очікуваних успіхів, не розбиваючи російських сил, як це було під час харківського контрнаступу.

Українські удари з серпня успішно зруйнували російські лінії постачання на правому березі, що змусило російські війська відступити та дозволити звільнити Херсонську область до річки Дніпро найближчими днями чи тижнями.

"Виведення російських військ займе певний час, і бої продовжуватимуться по всій Херсонській області, оскільки українські війська просуваються вперед і стикаються із заздалегідь підготовленими російськими оборонними лініями, особливо навколо міста Херсона", - наголошують аналітики ISW.

Ключові висновки аналітиків ISW

Українські сили неухильно просувалися на Херсонщині 10 листопада, поки російські війська відходили на лівий берег Дніпра.

Фінансист ПВК "Вагнера" Євген Пригожин дедалі частіше бореться із петербурзькими чиновниками через збільшення числа своїх співробітників у місті.

Російські сили, найімовірніше, уповільнять темпи своєї кампанії проти української інфраструктури.

Українські війська продовжували вести контрнаступні дії на лінії Сватове – Кремінна.

Російські війська продовжували наступальні операції під Бахмутом, Авдіївкою та на заході Донецька.

Російські війська розпочали будівництво другої лінії укріплень у Криму та на півдні України.

Громадяни РФ продовжують виступати проти війни Росії в Україні через протести, інакомислення в соціальних мережах та дезертирства з армії.

Російська окупаційна влада продовжує спроби підірвати українську національну ідентичність, мобілізуючи мешканців на окупованих Росією територіях.

Нагадаємо, вчора українські захисники повідомили про звільнення Снігурівки та опублікували відповідне відео.

Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ЗСУ з жовтня звільнили вже 41 населений пункт у Херсонській області.

У середу російське командування вирішило відвести окупаційні війська із Херсона на лівий берег Дніпра.

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