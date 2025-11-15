ВСУ имеют успех возле Купянска и атакуют позиции РФ в центре города, - ISW

Украинские силы достигли определенных успехов на Купянском направлении. ВСУ продвинулись на север от Песчаного, расположенного к юго-востоку от Купянска.

Кроме того, обнародованные кадры демонстрируют удары украинских военных по российским позициям в центральной части Купянска. По оценке ISW, это свидетельствует о проникновении российских подразделений в город, однако эта активность пока не влияет на общую линию фронта.



Американские исследователи отмечают, что ВСУ удерживают свои позиции и даже имеют локальные успехи в центральном Купянске и к востоку от Петропавловки - в районах, где российские источники ранее заявляли о присутствии своих войск.

В то же время в ISW не подтверждают утверждения российских военных блогеров о якобы захвате Соболевки и продвижении российских сил на востоке и юге Купянска, к востоку от Куриловки, а также к западу от Песчаного и вблизи Каменки