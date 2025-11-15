ua en ru
ВСУ имеют успех возле Купянска и атакуют позиции РФ в центре города, - ISW

Украина, Суббота 15 ноября 2025 10:20
UA EN RU
ВСУ имеют успех возле Купянска и атакуют позиции РФ в центре города, - ISW Иллюстративное фото: ВСУ имеют успех возле Купянска (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинские силы достигли определенных успехов на Купянском направлении. ВСУ продвинулись на север от Песчаного, расположенного к юго-востоку от Купянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Кроме того, обнародованные кадры демонстрируют удары украинских военных по российским позициям в центральной части Купянска. По оценке ISW, это свидетельствует о проникновении российских подразделений в город, однако эта активность пока не влияет на общую линию фронта.
Американские исследователи отмечают, что ВСУ удерживают свои позиции и даже имеют локальные успехи в центральном Купянске и к востоку от Петропавловки - в районах, где российские источники ранее заявляли о присутствии своих войск.

В то же время в ISW не подтверждают утверждения российских военных блогеров о якобы захвате Соболевки и продвижении российских сил на востоке и юге Купянска, к востоку от Куриловки, а также к западу от Песчаного и вблизи Каменки

Бои за Купянск

В сентябре российским оккупационным силам удалось прорваться к Купянску, продвигаясь по территории вдоль газопровода. Это резко ухудшило ситуацию на направлении: диверсионные группы противника зашли в город с севера.

Позже украинские военные взорвали трубу, по которой продвигались оккупанты, заставив их переправляться через реку Оскол на лодках и плотах.

Вооруженные силы Украины не позволяют россиянам закрепиться в северных районах Купянска. Несмотря на попытки врага удержать позиции и обустроить оборонительные линии, украинские подразделения активно контратакуют и выбивают противника с занятых точек.

Недавно президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина намерена полностью освободить Купянск от российских сил.

По данным РБК-Украина, в городе осталось менее 50 россиян. Они изолированы друг от друга и от основных сил РФ из-за разрушенной логистики. Ранее, по оценкам источников, в Купянске могло находиться около 70 оккупантов.

