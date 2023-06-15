ВСУ ликвидировали крупное военное соединение оккупантов возле Кременной, - ISW

Российские источники отмечают, что ВСУ атаковали в тот момент, когда дивизия находилась в одном месте и ожидала прибытия командующего 20-й общевойсковой армией РФ генерал-майора Сухраба Ахмедова.

Они сообщили, что в результате удара HIMARS погибли около 100 российских военнослужащих, еще 100 были ранены.

Этот инцидент вызвал волну негодований в России. В частности, российские блоггеры жалуются, что Ахмедов и ему подобные командиры продолжают занимать свои посты.

Ключевые выводы ISW:











Украинские военные ликвидируют оккупантов

Во время боев под Бахмутом украинские разведчики и штурмовики, не понеся потери, ликвидировали группу российских военных.

А на Таврическом направлении силы обороны Украины уничтожили более семи рот россиян и десятки единиц военной техники.