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ВСУ ликвидировали крупное военное соединение оккупантов возле Кременной, - ISW

Фото: Украинские военные ликвидировали военное соединение РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Украинские военные нанесли удар по дивизии 20-й общевойсковой армии Российской Федерации, которая размещалась в районе Кременной Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Российские источники отмечают, что ВСУ атаковали в тот момент, когда дивизия находилась в одном месте и ожидала прибытия командующего 20-й общевойсковой армией РФ генерал-майора Сухраба Ахмедова.

Они сообщили, что в результате удара HIMARS погибли около 100 российских военнослужащих, еще 100 были ранены.

Этот инцидент вызвал волну негодований в России. В частности, российские блоггеры жалуются, что Ахмедов и ему подобные командиры продолжают занимать свои посты.

Ключевые выводы ISW:

Украинские военные ликвидируют оккупантов

Во время боев под Бахмутом украинские разведчики и штурмовики, не понеся потери, ликвидировали группу российских военных.

А на Таврическом направлении силы обороны Украины уничтожили более семи рот россиян и десятки единиц военной техники.

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