ЗСУ ліквідували велике військове з'єднання окупантів біля Кремінної, - ISW

Українські військові завдали удару по дивізії 20-ї загальновійськової армії Російської Федерації, яка розміщувалась в районі Кремінної Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Російські джерела зазначають, що ЗСУ атакували в той момент, коли дивізія перебувала в одному місці та очікувала на прибуття командувача 20-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Сухраба Ахмедова.
Вони повідомили, що в результаті удару HIMARS загинуло близько 100 російських військовослужбовців, ще 100 були поранені.
Цей інцидент викликав хвилю обурень в Росії. Зокрема, російські блогери скаржаться, що Ахмедов і йому подібні командири продовжують займати свої пости.
Ключові висновки ISW:
Під час боїв під Бахмутом українські розвідники та штурмовики, не зазнавши втрат, ліквідували групу російських військових.
А на Таврійському напрямку сили оборони України знищили понад сім рот росіян та десятки одиниць військової техніки.
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