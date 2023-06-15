UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ ліквідували велике військове з'єднання окупантів біля Кремінної, - ISW

Фото: Українські військові ліквідували військове з'єднання РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Українські військові завдали удару по дивізії 20-ї загальновійськової армії Російської Федерації, яка розміщувалась в районі Кремінної Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Російські джерела зазначають, що ЗСУ атакували в той момент, коли дивізія перебувала в одному місці та очікувала на прибуття командувача 20-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Сухраба Ахмедова.

Вони повідомили, що в результаті удару HIMARS загинуло близько 100 російських військовослужбовців, ще 100 були поранені.

Цей інцидент викликав хвилю обурень в Росії. Зокрема, російські блогери скаржаться, що Ахмедов і йому подібні командири продовжують займати свої пости.

Ключові висновки ISW:

Українські військові ліквідують окупантів

Під час боїв під Бахмутом українські розвідники та штурмовики, не зазнавши втрат, ліквідували групу російських військових.

А на Таврійському напрямку сили оборони України знищили понад сім рот росіян та десятки одиниць військової техніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУВійна Росії проти України