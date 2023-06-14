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Украинские разведчики и штурмовики ликвидировали группу оккупантов под Бахмутом

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Бахмут, Среда 14 июня 2023 12:09
Украинские разведчики и штурмовики ликвидировали группу оккупантов под Бахмутом Фото: разведчики и штурмовики ликвидировали группу оккупантов под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские разведчики и штурмовики ликвидировали группу российских оккупантов. Это произошло во время боев под Бахмутом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Бойцы разведывательной роты Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ применяют беспилотные авиационные комплексы на Бахмутском направлении. Так удается выявить позиции оккупационных войск для дальнейшего поражения артиллерией.

После боевой работы штурмовики бригады зачищают вражеские позиции.

Как сообщают военные, в результате успешных действий без потерь группа украинских разведчиков и штурмовиков ликвидировала пять российских оккупантов. Из них двух - окончательно, трех - частично.

Бои на Бахмутском направлении

Напомним, что Бахмут остается эпицентром боевых действий уже более полугода. Российским оккупантам удалось продвинуться в самом Бахмуте, однако сейчас ВСУ контратакуют на флангах.

По данным Минобороны, украинские защитники освободили более 15 квадратных километров на Бахмутском направлении.

Тем временем в Генштабе сообщают, что ВСУ за последние трое суток освободили около 3 квадратных километров территорий на разных направлениях.

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