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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более семи рот россиян за сутки

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Украина, Суббота 10 июня 2023 18:34
ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более семи рот россиян за сутки Фото: оборонная операция на Таврическом направлении продолжается (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Оборонительная операция на Таврическом направлении продолжается. Силы обороны наносят мощные удары по врагу, уничтожая его защитные возможности.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1455 огневых задач", - сообщил Тарнавский.

По данным командующего, потери врага убитыми и ранеными составили более семи рот.

Уничтожены и повреждены 72 единицы военной техники противника. В частности:

  • 19 танков,
  • 5 единиц БМП,
  • 2 ББМ,
  • БТР,
  • 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б",
  • самоходная артиллерийская установки "Акация",
  • зенитный ракетный комплекс "Тор",
  • 4 единицы БпЛА "Орлан-10",
  • 4 БпЛА "Zala",
  • БпЛА "Ланцет",
  • 4 единицы САУ 2С7 "Пион",
  • 2 РЭБ "Житель",
  • 2 реактивные системы залпового огня "Ураган",
  • также было уничтожено 3 склада с боеприпасами врага.

Потери России в войне против Украины

Согласно последним данным, по состоянию на утро 10 июня Российская Федерация потеряла около 214 660 военных. В частности, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще почти 890 русских солдат.

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