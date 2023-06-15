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ВСУ ликвидировали крупное военное соединение оккупантов возле Кременной, - ISW

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Четверг 15 июня 2023 04:53
ВСУ ликвидировали крупное военное соединение оккупантов возле Кременной, - ISW Фото: Украинские военные ликвидировали военное соединение РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Украинские военные нанесли удар по дивизии 20-й общевойсковой армии Российской Федерации, которая размещалась в районе Кременной Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Российские источники отмечают, что ВСУ атаковали в тот момент, когда дивизия находилась в одном месте и ожидала прибытия командующего 20-й общевойсковой армией РФ генерал-майора Сухраба Ахмедова.

Они сообщили, что в результате удара HIMARS погибли около 100 российских военнослужащих, еще 100 были ранены.

Этот инцидент вызвал волну негодований в России. В частности, российские блоггеры жалуются, что Ахмедов и ему подобные командиры продолжают занимать свои посты.

Ключевые выводы ISW:

  • Украинские войска 14 июня продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех направлениях и добились побед.
  • 14 июня российские войска нанесли удары ракетами и беспилотниками по территории Украины.
  • Украинские и русские силы продолжили наземные атаки в районе Бахмута.
  • Украинские войска продолжали контрнаступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей и, как сообщается, по состоянию на 14 июня добились успехов в этом районе.
  • Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что российские вертолеты, обороняющиеся от украинских контрнаступательных операций на юге Украины, вероятно перекинуты на аэродром в Бердянске Запорожской области.

Украинские военные ликвидируют оккупантов

Во время боев под Бахмутом украинские разведчики и штурмовики, не понеся потери, ликвидировали группу российских военных.

А на Таврическом направлении силы обороны Украины уничтожили более семи рот россиян и десятки единиц военной техники.

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