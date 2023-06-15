ua ru
Чт, 15 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ ліквідували велике військове з'єднання окупантів біля Кремінної, - ISW

Новость на русском →
Четвер 15 червня 2023 04:53
ЗСУ ліквідували велике військове з'єднання окупантів біля Кремінної, - ISW Фото: Українські військові ліквідували військове з'єднання РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Українські військові завдали удару по дивізії 20-ї загальновійськової армії Російської Федерації, яка розміщувалась в районі Кремінної Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Російські джерела зазначають, що ЗСУ атакували в той момент, коли дивізія перебувала в одному місці та очікувала на прибуття командувача 20-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Сухраба Ахмедова.

Вони повідомили, що в результаті удару HIMARS загинуло близько 100 російських військовослужбовців, ще 100 були поранені.

Цей інцидент викликав хвилю обурень в Росії. Зокрема, російські блогери скаржаться, що Ахмедов і йому подібні командири продовжують займати свої пости.

Ключові висновки ISW:

  • Українські війська 14 червня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох напрямках і досягли перемог .
  • 14 червня російські війська завдали ракетних і безпілотних ударів по території України.
  • Українські та російські сили продовжили наземні атаки в районі Бахмута.
  • Українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі адмінмежі Донецької та Запорізької областей і, як повідомляється, станом на 14 червня досягли успіхів у цьому районі.
  • Супутникові знімки свідчать про те, що російські вертольоти, які обороняються від українських контрнаступальних операцій на півдні України, ймовірно, перекинуті на аеродром у Бердянську Запорізької області.

Українські військові ліквідують окупантів

Під час боїв під Бахмутом українські розвідники та штурмовики, не зазнавши втрат, ліквідували групу російських військових.

А на Таврійському напрямку сили оборони України знищили понад сім рот росіян та десятки одиниць військової техніки.

      Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

      Читайте РБК-Україна в Google News
      ВСУ Війна Росії проти України
      NEWS
      Рада замість Комісії. У НАТО заговорили про новий формат для України, але є питання
      Рада замість Комісії. У НАТО заговорили про новий формат для України, але є питання
      DAILY
      Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
      Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни