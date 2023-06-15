ЗСУ ліквідували велике військове з'єднання окупантів біля Кремінної, - ISW

Українські військові завдали удару по дивізії 20-ї загальновійськової армії Російської Федерації, яка розміщувалась в районі Кремінної Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Російські джерела зазначають, що ЗСУ атакували в той момент, коли дивізія перебувала в одному місці та очікувала на прибуття командувача 20-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Сухраба Ахмедова.

Вони повідомили, що в результаті удару HIMARS загинуло близько 100 російських військовослужбовців, ще 100 були поранені.

Цей інцидент викликав хвилю обурень в Росії. Зокрема, російські блогери скаржаться, що Ахмедов і йому подібні командири продовжують займати свої пости.

Ключові висновки ISW:

Українські війська 14 червня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох напрямках і досягли перемог .

14 червня російські війська завдали ракетних і безпілотних ударів по території України.

Українські та російські сили продовжили наземні атаки в районі Бахмута.

Українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі адмінмежі Донецької та Запорізької областей і, як повідомляється, станом на 14 червня досягли успіхів у цьому районі.

Супутникові знімки свідчать про те, що російські вертольоти, які обороняються від українських контрнаступальних операцій на півдні України, ймовірно, перекинуті на аеродром у Бердянську Запорізької області.

Українські військові ліквідують окупантів

Під час боїв під Бахмутом українські розвідники та штурмовики, не зазнавши втрат, ліквідували групу російських військових.

А на Таврійському напрямку сили оборони України знищили понад сім рот росіян та десятки одиниць військової техніки.