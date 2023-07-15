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ВСУ ликвидировали оккупантов в лесополосе под Бахмутом. Сырский поделился видео

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Бахмут, Суббота 15 июля 2023 21:34
ВСУ ликвидировали оккупантов в лесополосе под Бахмутом. Сырский поделился видео Фото: украинские военные ликвидировали группу оккупантов под Бахмутом (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Вооруженные силы Украины ликвидировали группу оккупантов в лесополосе на Бахмутском направлении.

Об этом передает РБК-Украина, со ссылкой на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Бахмутское направление. Работает реактивная артиллерия 22-й ОМБр", - сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

По данным Сырского, украинская аэроразведка обнаружила россиян в лесополосе под Бахмутом, после чего враг был уничтожен с помощью залпового огня из БМ-21 "Град".

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои.

В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

Потери РФ в войне против Украины по состоянию на утро 14 июля составили еще 550 оккупантов, таким образом армия РФ уже потеряла 236 тысяч своих военных в нашей стране с начала полномасштабного вторжения.

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