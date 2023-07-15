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ЗСУ ліквідували окупантів в лісосмузі під Бахмутом. Сирський поділився відео

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Бахмут, Субота 15 липня 2023 21:34
ЗСУ ліквідували окупантів в лісосмузі під Бахмутом. Сирський поділився відео Фото: українські військові ліквідували групу окупантів під Бахмутом (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Збройні сили України ліквідували групу окупантів в лісосмузі на Бахмутському напрямку.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"Бахмутський напрямок. Працює реактивна артилерія 22-ї ОМБр", - повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

За даними Сирського, українська аеророзвідка виявила росіян в лісосмузі під Бахмутом, після чого ворога було знищено за допомогою залпового вогню з БМ-21 "Град".

Ситуація на фронті

За останніми даними Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах, де тривають важкі бої.

Упродовж доби відбулося близько 20 бойових зіткнень.

Втрати РФ у війні проти України станом на ранок 14 липня склали ще 550 окупантів, таким чином армия РФ вже втратила 236 тисяч своїх військових у нашій країні з початку повномасштабного вторгнення.

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