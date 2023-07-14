Ситуация на фронте сегодня 14 июля

Украинские военные продвигаются в Запорожской области, сдерживают натиск россиян в Харьковской и Донецкой областях. Также бойцам удалось нанести удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ .

Российские обстрелы

В течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 17 ударных беспилотников иранского производства "Shahed" и 1 зенитную управляемую ракету с ЗРК С-300.

В результате успешной боевой работы зенитных ракетных подразделений, истребительной авиации, мобильных огневых групп Воздушных сил и противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 16 "Shahed".

Кроме того, враг нанес 43 авиационных ударов и совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Радьковки Сумской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Карповичи, Камень Черниговской области; Малушино, Бояро-Лежачи Сумской области и Казачья Лопань, Нескучное, Терновая Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Западное, Каменка, Кисловка, Берестовое, Фиголевка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия западнее Дибровы Луганской области и восточнее Новосадового Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе Берховки Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Первомайского Донецкой области.

В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Бердичи, Ласточкино, Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.

Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковиевка, Новомихайловка, Новоукраинка, Благодатное и Богоявленка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки Запорожской области и Грозового Херсонской области.

Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Свободное поле, Малая Токмачка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье Запорожской области; Антоновка, Тягинка, Чернобаевка, Никольское Херсонской области и город Херсон.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях.