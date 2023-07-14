Полтысячи оккупантов и десятки единиц техники: обновленные потери РФ
Потери России в войне превысили 236 тысяч военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 550 российских захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 14 июля 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - 236590 (+550) человек ликвидировано,
- танков - 4092 (+24097 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 8008 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 4449 (+24) ед,
- РСЗО - 680 (+2) ед,
- средства ПВО - 423 (+2) ед,
- самолетов - 315 ед,
- вертолетов - 310 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3783 (+31),
- крылатые ракеты - 1273 (+2) ед,
- корабли /катера - 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7019 (+24) ед,
- специальная техника - 662 (+10).
Россия несет потери на войне
Отметим, что российское Минобороны с начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает потери армии РФ. Также неизвестны потери среди наемников российских ЧВК.
При этом российские СМИ отмечают, что с началом контрнаступления украинских войск в России существенно выросли потери среди офицеров и командного состава.
По словам замминистра обороны Анны Маляр, на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где продолжаются бои, соотношение потерь украинских и российских военных составляет 1 к 5,3.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.