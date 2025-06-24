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ВСУ ликвидировали катер с вражеским десантом в Черном море (видео)

Вторник 24 июня 2025 09:04
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ВСУ ликвидировали катер с вражеским десантом в Черном море (видео) Фото: ВСУ ликвидировали катер с вражеским десантом в Черном море (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные ликвидировали десантный катер россиян в Черном море, который перевозил группу вражеского десанта вблизи берегов Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

"Уничтожен очередной катер черноморского флота с десантом, который двигался вдоль западного побережья Херсонщины. Спасибо военным морякам за хорошую работу", - отметили в Военно-морских силах.

РФ боится за собственный флот

Ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что россияне сейчас не считают безопасной даже военную гавань в Новороссийске, особенно после того, как были вынуждены покинуть свою основную базу в Севастополе.

В последнее время ВСУ активно формируют флотилию морских беспилотников, важной составляющей которой станут безэкипажные платформы, способные запускать ударные дроны-камикадзе. Эти платформы предназначены для поражения как наземных, так и маневренных надводных целей.

Именно поэтому при каждой серьезной воздушной тревоге корабли РФ выходят из военной гавани, чтобы не попасть под удар. При чем в море они находиться тоже не могут, потому что там можно встретиться с морскими дронами.

Так, в ночь на 3 мая в Новороссийске прозвучали взрывы из-за атаки дронов. Местные каналы РФ писали о комбинированной атаке по Новороссийску. Как отмечали, российские военные уничтожали безэкипажные катера и беспилотники, которые поступали несколькими волнами.

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