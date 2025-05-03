В РФ пожаловались на атаку дронов на Новороссийск, где расположен порт: что известно

В ночь на 3 мая в Новороссийске прогремели взрывы из-за атаки дронов. Пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В ночь на 3 мая Черноморское побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке беспилотников.

Наибольшие повреждения зафиксированы в Новороссийске, где обломки дронов упали на жилые кварталы и зерновой терминал.

Атака на Новороссийск

По данным Кондратьева, в городе пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

В результате падения обломков повреждены три многоквартирных дома, а также три резервуара на зерновом терминале. Продолжается тушение пожара.

Российские СМИ пишут, что в Новороссийске после ночной массированной атаки не работает общественный транспорт.

Местные каналы РФ писали о комбинированной атаке по Новороссийску. Как отмечали, российские военные уничтожали безэкипажные катера и беспилотники, которые поступали несколькими волнами.

Обломки БПЛА также упали в нескольких населенных пунктах неподалеку: в станице Тамань Темрюкского района, селах Юровка и Цибанобалка вблизи Анапы.

По данным, там повреждены частные дома, жертв среди местного населения нет.