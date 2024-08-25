ВСУ ликвидировали за сутки почти 1200 захватчиков, средство ПВО и 2 РСЗО, - Генштаб

За последние сутки с 24 на 25 августа, россияне потеряли на фронте 1190 солдат, систему ПВО и 31 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.08.24 ориентировочно составили:

Напомним, по данным ISW, украинские военные имели успех в Луганской области, а россияне продолжают активно наступать в Донецкой области.

Минувшей ночью в Харькове и Чугуеве прогремели взрывы. В результате атаки загорелся частный дом, двое пострадавших.

Кроме того, вечером в субботу, 24 августа, военные агрессора обстреляли ракетами Сумы. В результате атаки ранены семь человек.

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