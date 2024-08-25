ua en ru
Вс, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ ликвидировали за сутки почти 1200 захватчиков, средство ПВО и 2 РСЗО, - Генштаб

Воскресенье 25 августа 2024 07:43
UA EN RU
ВСУ ликвидировали за сутки почти 1200 захватчиков, средство ПВО и 2 РСЗО, - Генштаб Фото: российская армия уменьшилась на 1190 солдат (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 24 на 25 августа, россияне потеряли на фронте 1190 солдат, систему ПВО и 31 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 607 680 (+1190) человек ликвидировано;
  • танков - 8547 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 16 631 (+11) ед;
  • артиллерийских систем - 17 396 (+47) ед;
  • РСЗО - 1171 (+2) ед;
  • средства ПВО - 936 (+1) ед;
  • самолетов - 367 ед;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 095 (+31) ед;
  • крылатых ракет - 2444 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23 475 (+92) ед;
  • специальной техники - 2928 (+17) ед.

ВСУ ликвидировали за сутки почти 1200 захватчиков, средство ПВО и 2 РСЗО, - Генштаб

Напомним, по данным ISW, украинские военные имели успех в Луганской области, а россияне продолжают активно наступать в Донецкой области.

Минувшей ночью в Харькове и Чугуеве прогремели взрывы. В результате атаки загорелся частный дом, двое пострадавших.

Кроме того, вечером в субботу, 24 августа, военные агрессора обстреляли ракетами Сумы. В результате атаки ранены семь человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Зеленский: ракета "Паляныця" - это наш способ действовать, пока некоторые партнеры тормозят
Зеленский: ракета "Паляныця" - это наш способ действовать, пока некоторые партнеры тормозят
DAILY
"Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине