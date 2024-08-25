ВСУ ликвидировали за сутки почти 1200 захватчиков, средство ПВО и 2 РСЗО, - Генштаб
За последние сутки с 24 на 25 августа, россияне потеряли на фронте 1190 солдат, систему ПВО и 31 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 607 680 (+1190) человек ликвидировано;
- танков - 8547 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 16 631 (+11) ед;
- артиллерийских систем - 17 396 (+47) ед;
- РСЗО - 1171 (+2) ед;
- средства ПВО - 936 (+1) ед;
- самолетов - 367 ед;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 095 (+31) ед;
- крылатых ракет - 2444 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 23 475 (+92) ед;
- специальной техники - 2928 (+17) ед.
Напомним, по данным ISW, украинские военные имели успех в Луганской области, а россияне продолжают активно наступать в Донецкой области.
Минувшей ночью в Харькове и Чугуеве прогремели взрывы. В результате атаки загорелся частный дом, двое пострадавших.
Кроме того, вечером в субботу, 24 августа, военные агрессора обстреляли ракетами Сумы. В результате атаки ранены семь человек.
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