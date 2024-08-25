ВСУ имели успех в районе Кременной, а враг продвинулся возле Торецка и Покровска: карты ISW

Силы обороны Украины в ходе контратакующих действий, скорее всего, имели успех на линии Сватово - Кременная. Вместе с тем, на фронте фиксируется продвижение российских захватчиков вблизи Торецка и Покровская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 25 августа отчет Института изучения войны ( ISW ) .

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Бои продолжались 23 и 24 августа возле Глубокого, Липцев и Волчанска, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский "военкоры" утверждал, что ВСУ проводили контратаки к северо-западу от Волчанска вблизи Хатыще и Огурцового, но российские силы якобы отбили их.

В Харьковской группировке войск ВСУ сообщили, что оккупанты в районе Глубокого активизировали разведывательные действия беспилотников и укрепили передовые позиции.

Операция №2 - Луганская область

Российские захватчики продолжали 24 августа наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, но продвижения не было.

Оккупанты продолжали наступать вблизи Синьковки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Куриловки, Стельмаховки, Макеевки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Тернов и Торского 23 и 24 августа.

Российский блогер утверждал, что ВСУ провели локализованные контратаки вблизи н.п. Нововодяное в районе Кременной и захватили некоторые позиции на прошлой неделе.

Кроме того, украинская бригада, действовавшая на линии Сватово - Кременная, недавно сообщила, что осуществила контратаку и продвинулась на 2 км вглубь, чтобы снизить наступательную способность российских подразделений в этом районе.

Операция №3 - Донецкая область

24 августа войска РФ продолжили наступательные действия на Северском направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты вели наступательные действия в районе Белогоровки, вблизи Верхнекаменского, возле Выемки и Спорного 23 и 24 августа.

Российские оккупанты продолжали 24 августа наступление в районе Часового Яра, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российские "военкоры" продолжали утверждать, что войска РФ якобы продвинулись вблизи Калиновки и в пределах Жовтневого микрорайона в восточной части Часового Яра, но в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Захватчики продолжали наступательные действия в районе Калиновки, у Ивановского, Ступочек; а также под самым Часовым Яром 23 и 24 августа.

Войска РФ недавно продвинулись вблизи Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 21 августа, показывают, что оккупанты продвинулись к восточным окрестностям этого города.

Российские захватчики вели наступательные действия под Торецком, около Делиевки, в районе Нелиповки и Нью-Йорка 23 и 24 августа.

Войска РФ недавно продвинулись вблизи Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 23 августа, показывают, что захватчики продвинулись к восточной Карловке и к северо-востоку от Николаевки.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 24 августа, показывают, что войска РФ продвинулись на юго-восточной окраине Новогродовки.

24 августа российские "военкоры" заявили, что путинские войска подошли к Новогродовскому горсовету в центре города и якобы захватили его.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись к востоку от Новогродовки и к югу от Гродовки и захватили Красный Яр. Однако в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

23 и 24 августа российские захватчики продолжали наступательные действия в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Зеленого Поля и Гродовки, а также в районе Калинового, Крутого Яра, Новогродовки, Птичьего, Николаевки, Михайловки и Карловки.

24 августа бои продолжались западнее Донецка, но подтвержденных изменений фронта в этом районе не было.

Кроме того, шли бои 23 и 24 августа вблизи Красногоровки и Георгиевки.

24 августа российские оккупанты продолжали наступательные действия юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

24 августа российский военкор заявил, что войска РФ продвинулись в Константиновку, но в ISW не нашли подтверждения.

23 и 24 августа российские захватчики продолжали наступательные действия на Константиновке, Водяном, Екатериновке и Угледаре.

Ни российские, ни украинские источники не сообщали об атаках в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 24 августа.

"Южная ось"

24 августа продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

24 августа продолжались бои северо-западнее Работино в районе Новоандреевки и Щербаков.

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о боях на Херсонском направлении 24 августа.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 24 августа сообщали, что с начала суток на фронте зафиксировано 119 боевых столкновений.

Также в военном командовании отметили, что ситуация на Покровском направлении до сих пор характеризуется как самая горячая - здесь было 45 боев в районе семи населенных пунктов. И враг на этом участке фронта во время штурмов несет значительные потери в личном составе и технике.