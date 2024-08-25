ЗСУ ліквідували за добу майже 1200 загарбників, засіб ППО та 2 РСЗВ, - Генштаб

За останню добу з 24 на 25 серпня, росіяни втратили на фронті 1190 солдатів, систему ППО і 31 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними ISW, українські військові мали успіх в Луганській області, а росіяни продовжують активно наступати в Донецькій області.

Минулої ночі у Харкові та Чугуєві пролунали вибухи. Внаслідок атаки загорівся приватний будинок, двоє постраждалих.

Крім того, ввечері у суботу, 24 серпня, військові агресора обстріляли ракетами Суми. Внаслідок атаки поранено семеро людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.