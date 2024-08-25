ЗСУ ліквідували за добу майже 1200 загарбників, засіб ППО та 2 РСЗВ, - Генштаб
Фото: російська армія поменшала на 1190 солдатів (Getty Images)
За останню добу з 24 на 25 серпня, росіяни втратили на фронті 1190 солдатів, систему ППО і 31 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 607 680 (+1190) осіб ліквідовано;
- танків - 8547 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 16 631 (+11) од.;
- артилерійських систем - 17 396 (+47) од.;
- РСЗВ - 1171 (+2) од.;
- засоби ППО - 936 (+1) од.;
- літаків - 367 од.;
- гелікоптерів - 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14 095 (+31) од.;
- крилатих ракет - 2444 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 23 475 (+92) од.;
- спеціальної техніки - 2928 (+17) од.
Нагадаємо, за даними ISW, українські військові мали успіх в Луганській області, а росіяни продовжують активно наступати в Донецькій області.
Минулої ночі у Харкові та Чугуєві пролунали вибухи. Внаслідок атаки загорівся приватний будинок, двоє постраждалих.
Крім того, ввечері у суботу, 24 серпня, військові агресора обстріляли ракетами Суми. Внаслідок атаки поранено семеро людей.
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