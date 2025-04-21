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ВСУ уничтожили базу дронов в Курской области: до 20 операторов ликвидированы (фото)

Понедельник 21 апреля 2025 15:42
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ВСУ уничтожили базу дронов в Курской области: до 20 операторов ликвидированы (фото) Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили базу дронов в Курской области (t.me/kpszsu)
Автор: Наталья Кава

Воздушные Силы в субботу, 19 апреля, нанесли успешный удар по месту базирования оккупантов в Курской области. Оттуда осуществлялся запуск ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

"19 апреля 2025 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли успешный удар по месту, с которого осуществлялся запуск ударных БпЛА оккупантов в районе населенного пункта Теткино Курской области", - сообщили в Генштабе.

По данным ведомства, данный объект использовался противником для подготовки, снаряжения и запуска разведывательных, ударных и FPV-дронов.

"В результате удара было ликвидировано до 20 операторов дронов. Этот наш удар является ощутимым для врага ответом на российские действия против украинской армии", - заявили в Генштабе.
ВСУ уничтожили базу дронов в Курской области: до 20 операторов ликвидированы (фото)

Удар по предприятиям по производству "Шахедов"

В апреле 2024 года беспилотники Сил обороны атаковали предприятия в республике Татарстан в России. Позже стало известно о взрывах в особой экономической зоне "Алабуга", именно там находятся промышленно-производственные предприятия, которые изготавливают "Шахеды".

Впоследствии представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что во время атаки на российские объекты не использовалось иностранное оружие. По его словам, на одном из пораженных объектов в Татарстане было производство "по сборке "Шахедов" и "Гераней".

Также в сентябре прошлого года россияне заявляли о том, что в Краснодарском крае и Тверской области были атакованы склады с оружием оккупантов.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

А в октябре прошлого года Военно-Морские Силы вместе со Службой безопасности Украины атаковали базу хранения дронов типа "Шахед, которая располагалась вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России.

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Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов Курская область
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