РФ подтягивает резервы на востоке: ВСУ делают ставку на дроны и роботизированную логистику

Ситуация на Покровском и Очеретинском направлениях остается сложной. Противник сосредотачивает там основные усилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Около 400 боевых столкновений за неделю

По его словам, только за прошедшую неделю на этих участках фронта произошло около 400 боевых столкновений. Противник не прекращает попыток прорыва, усиливает давление и подтягивает резервы.

Задача ВСУ - уничтожение резервов врага

Сырский подчеркнул, что ключевой задачей украинских сил остается нанесение максимальных потерь противнику, уничтожение его резервов и постепенное снижение наступательного потенциала.

Во время работы непосредственно в районе боевых действий главнокомандующий вместе с командирами подразделений детально анализирует ход боев и корректирует дальнейшие действия.

Тактика малых пехотных групп

По словам Сырского, российские войска продолжают применять тактику продвижения малыми пехотными группами. Их своевременное выявление, сдерживание и уничтожение требуют постоянного мониторинга поля боя, четкой координации между подразделениями и гибких тактических решений.

Акцент на дроны и роботизированную логистику

Отдельное внимание главнокомандующий уделил усилению подразделений беспилотных систем. Прежде всего речь идет об активном применении ударных дронов для поражения оккупантов, а также развитии логистики с привлечением роботизированных комплексов.

"Меняется война - меняем подходы к ее ведению. Масштабирование современных технологий непосредственно влияет на эффективность боевых действий и позволяет сохранять жизни украинских воинов", - подчеркнул Сырский.