ВСУ на фронт отправили дроны с искусственным интеллектом: как их будут использовать

Он рассказал, что беспилотники Autel EVO MAX 4T были куплены за средства государственной программы "Армия дронов".

По его словам, благодаря таким дронам наши бойцы смогут безопасно проводить разведку, корректировать артиллерию и находить даже хорошо замаскированные объекты оккупантов при помощи искусственного интеллекта.

"Искусственный интеллект автоматически определяет разные типы целей, отслеживает их на большой высоте и передает данные. Далее работают ударные коптеры и артиллерия", - уточнил министр.

Федоров напомнил, что ударные роты БПЛА "Армии дронов" продолжают ставить новые рекорды. Только за прошлую неделю украинские воины поразили 220 единиц вражеской военной техники.

Дроны для украинских военных

Напомним, украинские военные регулярно получают беспилотники в рамках проекта "Армия дронов".

К примеру, в конце сентября на фронт отправили более 1 700 беспилотников, в том числе и секретные БПЛА, которые уже показали результаты на поле боя.