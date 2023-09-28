Украинским военным на фронт передали секретные дроны, - Федоров

Украинские защитники получат секретные дроны, которые уже показали результативность на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

По словам чиновника, в рамках инициативы Армия дронов бойцам ВСУ отправили более 1 700 беспилотников. В частности, это ударные Vampire, FPV-дроны Phoenix, скоростные Penguin, Avenger, Mavic и Matrice.

"Передаем также секретных птиц, которые уже показали результаты на поле боя. Скоро их работу почувствуют на себе оккупанты, а вы узнаете об этом из новостей", - уточнил Федоров.

Он добавил, что дроны помогут Силам обороны проводить разведку, уничтожать вражескую технику и спасать жизни наших воинов. Только за прошлый месяц украинским операторам БПЛА удалось поразить 780 единиц техники.

Армия дронов

Армия дронов - проект инициативы United 24, в рамках которого проводится сбор средств для закупки дронов для украинских военных.

Также благодаря инициативе в Украине запустили ударные роты беспилотников. Планируется запустить 60 таких рот.

Недавно Армия дронов установила новый рекорд по количеству уничтоженной техники россиян за неделю. Бойцам ВСУ удалось поразить 205 единиц различной вражеской техники.