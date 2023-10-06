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ЗСУ на фронт відправили дрони зі штучним інтелектом: як їх використовуватимуть

Фото: ЗСУ на фронт відправили дрони зі штучним інтелектом (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові отримають майже дві тисячі дронів зі штучним інтелектом. Вони допоможуть проводити розвідку та визначати цілі для ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.

Він розповів, що безпілотники Autel EVO MAX 4T були куплені за кошти державної програми "Армія дронів".

За його словами, завдяки таким дронам наші бійці зможуть безпечно проводити розвідку, коригувати артилерію та знаходити навіть добре замасковані об'єкти окупантів за допомогою штучного інтелекту.

"Штучний інтелект автоматично визначає різні типи цілей, відстежує їх на великій висоті та передає дані. Далі працюють ударні коптери та артилерія", - уточнив міністр.

Федоров нагадав, що ударні роти БПЛА "Армії дронів" продовжують ставити нові рекорди. Лише минулого тижня українські воїни вразили 220 одиниць ворожої військової техніки.

Дрони для українських військових

Нагадаємо, українські військові регулярно отримують безпілотники в рамках проекту "Армія дронів".

Наприклад, наприкінці вересня на фронт відправили понад 1 700 безпілотників, у тому числі й секретні БПЛА, які вже показали результати на полі бою.

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