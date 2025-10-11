ВСУ эффектно поразили дронами РСЗО и 5 танков россиян (видео)

Операторы дронов успешно остановили штурм россиян на Донецком направлении. Военные поразили беспилотниками одну РСЗО и 5 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил беспилотных систем ВС Украины.

"Системная работа 427-го ОПБпС "Рарог" ослабляет наступательный потенциал противника и обеспечивает Силам обороны тактическое преимущество на определенных участках фронта", - резюмировали в Силах беспилотных систем ВСУ.

В результате слаженных действий огневой залп был прерван, а боевая машина уничтожена.

Кроме того, военные нанесли результативный удар по реактивной системе залпового огня БМ-21 "Град", когда враг вел огонь по позициям украинской армии.

"На Донецком направлении операторы 427 отдельного полка беспилотных систем "РАРОГ" остановили штурмовые действия противника, поразив танки, чем лишили пехотные группы прикрытия и сделали невозможным дальнейшее наступление", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе стало известно, что ВСУ на Покровском направлении впервые уничтожили наземный роботизированный комплекс россиян "Курьер", который предназначен для боевого применения.

Также мы писали, что Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили в Луганской области редкую и дорогостоящую станцию радиолокационной борьбы "Житель".