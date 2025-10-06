ua en ru
Под Покровском дроны ВСУ впервые уничтожили российского боевого робота "Курьер"

Понедельник 06 октября 2025 20:04
Под Покровском дроны ВСУ впервые уничтожили российского боевого робота "Курьер"
Автор: Наталья Кава

На Покровском направлении украинские военные уничтожили впервые уничтожили наземный роботизированный комплекс врага, предназначенный для боевого применения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Днепр".

Поражение произошло на прошлой неделе силами беспилотных систем 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Речь о российском НРТК "Курьер", который оснащен автоматическим гранатометом АГС-17.

Оккупанты дистанционно и скрытно направили НРК на равнинную местность - как можно ближе к защитникам Покровской агломерации, ожидая возможности для обстрела наших позиций.

Во время патрулирования этого сектора обороны экипаж украинских дронаров заметил НРК. После обнаружения вражеского объекта защитники Покровска запустили FPV и уничтожили вражеский наземный боевой дрон.

НРТК "Курьер" передвигается на гусеничной платформе с электродвигателями, оснащен автоматическим гранатометом АГС-17 и управляется через радиоканал. Дальность связи - от 3 до 10 км. "Курьер" имеет курсовую и поворотную обзорную камеру.

Ранее мы писали, что украинские военные будут использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Волыняка". Известно, что новый гексакоптер охотится за тяжелобронированными целями.

Также ВСУ получили новый гусеничный наземный беспилотник "Муравей", который способен перевозить более 500 кг и может противостоять РЭБ врага.

