ЗСУ ефектно уразили дронами РЗСВ і 5 танків росіян (відео)

Оператори дронів успішно зупинили штурм росіян на Донецькому напрямку. Військові уразили безпілотниками одну РЗСВ та 5 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил безпілотних систем ЗС України.

"На Донецькому напрямку оператори 427 окремого полку безпілотних систем "РАРОГ" зупинили штурмові дії противника, уразивши танки, чим позбавили піхотні групи прикриття й унеможливили подальший наступ", - йдеться у повідомленні. Окрім того, військові завдали результативний удар по реактивній системі залпового вогню БМ-21 "Град", коли ворог вів вогонь по позиціях української армії. Внаслідок злагоджених дій вогневий залп був перерваний, а бойова машина знищена. "Системна робота 427-го ОПБпС "Рарог" послаблює наступальний потенціал противника та забезпечує Силам оборони тактичну перевагу на визначених ділянках фронту", - резюмували у Силах безпілотних систем ЗСУ.