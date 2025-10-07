Уничтожение редкой станции РЭБ "Житель": Силы беспилотных систем показали, как это было
Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили редкую и дорогостоящую станцию радиолокационной борьбы "Житель".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 412-й полк Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ в Telegram.
Сообщается, что бойцы 412-го полка Nemesis во взаимодействии с аэроразведкой одного из подразделений ГПСУ обнаружили и сожгли российскую станцию РЭБ "Житель" на Луганщине.
В Telegram-канале полка было опубликовано видео уничтожения станции.
"Станция постановки радиопомех Р-330Ж "Житель" - крайне редкая и дорогостоящая цель. С начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение всего 23 таких вражеских систем", - говорится в сообщении.
"Житель" - сложная и многофункциональная система. Согласно техническим характеристикам, может глушить наземную радиосвязь на дальность до 25 км, связь на летательных аппаратах - до 50 км.
Станция пеленгует источники радиоизлучения и определяет координаты их размещения, устанавливает радиопомехи для спутниковой связи, GPS-навигации и базовых станций GSM-связи.
Потери российской техники
ВСУ регулярно уничтожают военную технику противника. Согласно подсчетам Генерального штаба, всего с 24 февраля 2022 года было уничтожено:
- танков - 11 235 ед;
- боевых бронированных машин - 23 313 ед;
- артиллерийских систем - 33 464 ед;
- РСЗО - 1516 ед;
- средств ПВО - 1223 ед;
- самолетов - 427 ед;
- вертолетов - 346 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 67 226 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 63 496 ед;
- специальной техники - 3971 ед.