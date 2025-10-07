ua en ru
Вт, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Уничтожение редкой станции РЭБ "Житель": Силы беспилотных систем показали, как это было

Луганская область, Вторник 07 октября 2025 03:15
UA EN RU
Уничтожение редкой станции РЭБ "Житель": Силы беспилотных систем показали, как это было Фото: станция РЭБ "Житель" (Википедия)
Автор: Марина Балабан

Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили редкую и дорогостоящую станцию радиолокационной борьбы "Житель".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 412-й полк Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ в Telegram.

Сообщается, что бойцы 412-го полка Nemesis во взаимодействии с аэроразведкой одного из подразделений ГПСУ обнаружили и сожгли российскую станцию РЭБ "Житель" на Луганщине.

В Telegram-канале полка было опубликовано видео уничтожения станции.

"Станция постановки радиопомех Р-330Ж "Житель" - крайне редкая и дорогостоящая цель. С начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение всего 23 таких вражеских систем", - говорится в сообщении.

"Житель" - сложная и многофункциональная система. Согласно техническим характеристикам, может глушить наземную радиосвязь на дальность до 25 км, связь на летательных аппаратах - до 50 км.

Станция пеленгует источники радиоизлучения и определяет координаты их размещения, устанавливает радиопомехи для спутниковой связи, GPS-навигации и базовых станций GSM-связи.

Потери российской техники

ВСУ регулярно уничтожают военную технику противника. Согласно подсчетам Генерального штаба, всего с 24 февраля 2022 года было уничтожено:

  • танков - 11 235 ед;
  • боевых бронированных машин - 23 313 ед;
  • артиллерийских систем - 33 464 ед;
  • РСЗО - 1516 ед;
  • средств ПВО - 1223 ед;
  • самолетов - 427 ед;
  • вертолетов - 346 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 67 226 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 63 496 ед;
  • специальной техники - 3971 ед.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Война в Украине
Новости
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии