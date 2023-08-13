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ВСУ достигли "тактически значимого" прогресса в контрнаступлении, - NYT

Фото: ВСУ достигли "тактически значимого" прогресса в контрнаступлении (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные за последние несколько месяцев достигли тактически значимого прогресса в контрнаступлении на двух основных направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По мнению военных аналитиков, ВСУ продвинулись примерно на 10-12 миль (16-19 километров) по двум основным направлениям наступления, чтобы выйти к Азовскому морю и прервать сообщение между РФ и временно оккупированным Крымом.

"Освобожденные территории, хоть и относительно небольшие, но важные, поскольку это уже заставляет Москву перебрасывать силы с других направлений фронта", – отмечают эксперты.

Аналитики называют достижения ВСУ "тактически значимыми" и отмечают, что передислокация войск РФ скорее всего совокупно еще больше ослабит российские оборонные линии, создав возможности, чтобы любой украинский прорыв был потенциально решающим.

Издание также отмечает, что Украина привлекла тысячи военных, в том числе опытных морских пехотинцев, для наступления на юг в долине реки Мокрые Ялы.

"Если им удастся продвинуться через Урожайное или вокруг него, они окажутся в 50 милях (80 километрах) от Бердянска и Мариуполя на Азовском море. И с каждой милей, на которую они продвигаются, украинские силы оказывают все большее давление на российские линии снабжения", – отмечают в издании.

Контрнаступление ВСУ

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, наши воины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Согласно данным Института изучения войны, ВСУ в рамках наступления на западе Запорожской области начали продвигаться вблизи Орехова. Кроме того, воины продолжают проводить контрнаступательные операции севернее и южнее Бахмута Донецкой области.

 

 

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