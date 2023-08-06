ВСУ провели контрнаступательную операцию на западе Запорожской области: карты боев ISW
Украинские войска 5 августа провели контрнаступательную операцию на мероприятии Запорожской области. Российские источники утверждают, что ВСУ продвигаются вблизи Орехова.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Ольшаны (15 км северо-восточнее Купянска) и Синьковки. Украинские войска продолжали наступательные действия вдоль линии Сватово-Кременная.
Геолокационные кадры, опубликованные 4 августа, показывают, что украинские войска продвигались к востоку от Верхнекаменского (18 км к югу от Кременной). Российский "военкор" утверждал, что украинские силы контратаковали вблизи Надежды, Новоегоровки и Кармазиновки.
Генштаб Украины 5 августа сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Белогоровки Луганской области.
Бои в Донецкой области
Генштаб Украины сообщил, что украинские силы препятствуют продвижению российских войск вблизи Клищиевки и Курдюмовки. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 4 августа заявила, что россияне перебрасывают большое количество сил на Бахмутское направление, где они сосредоточены на отвоевании господствующих высот.
Российские источники утверждали, что 5 августа украинские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль фронта Авдеевка-Донецк. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские штурмы вблизи Авдеевки, Старомихайловки, Красногоровки и Марьинки.
В легионе "Свобода России" заявили 5 августа, что они уничтожили российский склад боеприпасов в Зайцево Донецкой области (21 км к югу от Бахмута). Геолокационные кадры показывают взрыв в этом районе.
"Южная ось"
Российский источник утверждал, что украинские силы совершили ограниченные наземные атаки на западе Донецкой области 5 августа и преуспели. "Военкор" из РФ утверждал, что украинские силы совершили атаки в районе Угледара, продвинулись на "спорную территорию" и достигли неопределенных российских оборонительных рубежей.
Украинские войска 5 августа проводили контрнаступательную операцию в районе границы Донецкой и Запорожской областей. В Генштабе Украины сообщили, что ВСУ продолжали контрнаступательные действия на Бердянском направлении. Российские войска безуспешно пытались отразить утраченные позиции вблизи Старомайорского и в направлении Благодатного.
Украинские войска 5 августа проводили контрнаступательную операцию на мероприятии Запорожской области. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия в Мелитопольском направлении.
Российский "военкор" утверждал, что украинские войска продвигаются вблизи Орехова и что украинские пехотные группы продолжают атаковать российские позиции вдоль линии Копани-Роботино-Вербовое.
Российский источник утверждал, что украинские войска активизируют операции на левом (восточном) берегу Днепра.
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