Ситуация на фронте сегодня 6 августа

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационных ударов в районах Одноробовка, Стрелка, Гатище Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности Бучки, Гремяч, Веселое Черниговской области; Середина-Буда, Бобиловка, Студенок, Мирополье, Грабовское Сумской области и Караическое, Бударки и Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в районах Ольшаной и Синьковки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары возле Кисловки и Крахмального. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Невское и Белогоровка на Луганщине и Торске, Серебрянка, Диброва и Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись Кузьмино, Белогоровка, Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка.

На Бахмутском направлении силы обороны струятся противника в районе Курдюмовки. Враг нанес авиационные удары в районах Хромового, Клещиевки, Ступочек, Дилиевки, Александро-Шультиного и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Тихоновка, Часов Яр, Клищиевка, Белая Гора, Предтечино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Нанес авиационные удары в районе Новокалинового Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Орловка, Степное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Враг осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Новомихайловка и Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в Старомайорском районе. Нанес авиационные удары в районах Павловка, Золотая Нива и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийские обстрелы получили Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области и Левадное на Запорожье.

На Запорожском направлении враг, совершая авиационные удары, вел безуспешные наступательные действия в районе Роботиного Запорожской области. Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Щербаки, Малые Щербаки, Пятихатки, Степногорск и Червоноднепровка Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Ивановка, Днепровское, Белозерка, Кизомис, Херсон Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 5 складов боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.