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Контрнаступ ЗСУ. Досягнуто "тактично значущого" прогресу, - NYT

Фото: ЗСУ досягли "тактично значущого" прогресу в контрнаступі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові за останні кілька місяців досягли тактично значущого прогресу у контрнаступі на двох основних напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

На думку військових аналітиків, ЗСУ просунулися приблизно на 10-12 миль (16-19 кілометрів) за двома основними напрямками наступу, щоб вийти до Азовського моря і перервати сполучення між РФ та тимчасово окупованим Кримом.

"Звільнені території, хоч і відносно невеликі, але важливі, оскільки це вже змушує Москву перекидати сили з інших напрямів фронту", – зазначають експерти.

Аналітики називають досягнення ЗСУ "тактично значущими" і зазначають, що передислокація військ РФ, швидше за все, сукупно ще більше послабить російські оборонні лінії, створивши можливості, щоб будь-який український прорив був потенційно вирішальним.

Видання також зазначає, що Україна залучила тисячі військових, зокрема досвідчених морських піхотинців, для наступу на південь у долині річки Мокри Яли.

"Якщо їм вдасться просунутися через Урожайне або навколо нього, вони виявляться за 50 миль (80 кілометрів) від Бердянська та Маріуполя на Азовському морі. І з кожною милью, на яку вони просуваються, українські сили чинять більший тиск на російські лінії постачання", – наголошують у виданні.

Контрнаступ ЗСУ

За даними Генерального штабу Збройних сил України, наші воїни продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямах.

За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ в рамках наступу на заході Запорізької області почали просуватися поблизу Оріхова. Крім того, воїни продовжують проводити контрнаступальні операції на північ і на південь від Бахмута Донецької області.

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