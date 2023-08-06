Эксперты ISW объяснили важность наступления ВСУ в районе Бахмута
ВСУ продолжают проводить контрнаступательные операции севернее и южнее Бахмута Донецкой области, сдерживая вокруг себя большое количество живой силы и техники оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
По мнению аналитиков ISW, украинские операции вокруг Бахмута вынудили россиян перебросить в окрестные населенные пункты дополнительные соединения. Вероятно, это было одной из их основных целей контрнаступления возле Бахмута.
В результате оккупанты развернули элитные соединения и части для поддержки оборонительных операций вокруг Бахмута, в том числе 98-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию, 11-ю бригаду ВДВ, 106-ю дивизию ВДВ и 364-й бригаду спецназа.
По мнению экспертов, российские войска, если бы они не были задействованы у Бахмута, могли бы использоваться в наступательных операциях в Луганской и Харьковской областях, или для усиления оборонительных позиций на юге Украины.
Ключевые выводы ISW:
- Украина 4 августа нанесла удар по российскому нефтяному танкеру с помощью морского беспилотника, что стало второй атакой на российские корабли в Черном море за два дня.
- Украинские военно-морские удары, вероятно, являются частью преднамеренной кампании, направленной на создание благоприятных условий для более крупных контрнаступательных операций.
- Украинские силы провели ограниченные наземные атаки на юге Украины 5 августа.
- Российские войска вели наступательные действия северо-восточнее Купянска, на рубеже Сватово — Кременная, и в районе Бахмута.
- Украинские войска вели наступательные действия на линии Сватово-Кременная, на западе Донецкой области, а также в Запорожской области.
- Помилованные боевики ЧВК "Вагнера" продолжают увеличивать уровень рецидивизма в России.
- Российские чиновники продолжают вывозить украинских детей из оккупированных регионов в Россию под видом летних каникул.
Генштаб ВСУ сообщает, что украинские военные продолжают наступательные действия севернее и южнее Бахмута. При этом российские войска пытаются натопать в районе Клещеевки к югу от Бахмута, ВСУ отбивают атаки врага.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.