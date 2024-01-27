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Запорожье атаковали российские беспилотники, пострадал объект инфраструктуры

Суббота 27 января 2024 21:32
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Запорожье атаковали российские беспилотники, пострадал объект инфраструктуры Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские беспилотники атаковали Запорожье. Во время атаки пострадал объект инфраструктуры.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Вражеские БПЛА атаковали областной центр. Работали подразделения Сил обороны", - сообщил он.

По словам главы ОГА, предварительно, в результате атаки есть сбитые вражеские дроны.

"Поражение получил один из объектов инфраструктуры. На месте работают специалисты ГСЧС", - добавил он.

Воздушная тревога 27 января

В субботу вечером в нескольких областях Украины начала распространяться воздушная тревога. В частности, тревогу объявили и в столице.

Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе раздавались взрывы во время воздушной тревоги. Более подробную информацию он не сообщил.

Кроме того, во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Кременчуге и Полтаве.

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Запорожье Война России против Украины
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