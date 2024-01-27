В Киеве и ряде областей тревога из-за баллистики. Харьков - слышит взрывы
Фото: в Украине объявили тревогу (Getty Images)
Сегодня, 27 января, в нескольких областях Украины начала распространяться воздушная тревога. В Харькове были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова, Воздушные силы ВС Украины и карту воздушных тревог.
"Харьков слышит взрывы. Будьте осторожны!", - сообщил мэр города.
Карта воздушных тревог по состоянию на 20:00 выглядит так:
Воздушные силы Украины призвали украинцев пройти к укрытиям и отметили угрозу баллистики.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - сообщили в воздушных силах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.