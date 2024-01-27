ua en ru
Сб, 27 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве и ряде областей тревога из-за баллистики. Харьков - слышит взрывы

Украина, Суббота 27 января 2024 20:04
UA EN RU
В Киеве и ряде областей тревога из-за баллистики. Харьков - слышит взрывы Фото: в Украине объявили тревогу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 27 января, в нескольких областях Украины начала распространяться воздушная тревога. В Харькове были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова, Воздушные силы ВС Украины и карту воздушных тревог.

"Харьков слышит взрывы. Будьте осторожны!", - сообщил мэр города.

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:00 выглядит так:

В Киеве и ряде областей тревога из-за баллистики. Харьков - слышит взрывы

Воздушные силы Украины призвали украинцев пройти к укрытиям и отметили угрозу баллистики.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - сообщили в воздушных силах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Зеленский о конфискации активов РФ: за этот месяц мы приблизились к решению
Зеленский о конфискации активов РФ: за этот месяц мы приблизились к решению
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России