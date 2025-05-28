ВСУ будут в Курской области, пока россияне не захотят закончить войну, - Зеленский

Он отметил, что самые большие и сильные войска РФ сегодня находятся на Курском направлении. Их цель вытолкнуть украинские силы из Курской области и подготовить наступательные действия на Сумскую область.

По словам президента, россияне хотят создать так называемую "буферную зону" на 10 км вглубь Украины. Но, как добавил глава государства, сами россияне понимают, что им не хватает возможностей.

"Сейчас это так. Хотя в Курской области, я считаю, правильно наши войска сделали. Вышли с одного направления, вошли в Курской области на другое направление. Там есть у наших хорошие наработки. То есть мы там находимся, пока русские не захотят закончить войну или хотя бы первый шаг - прекращение огня", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что россияне постоянно осуществляют наступательные действия, но провести крупную операцию им не удалось.

"Накопление войск именно на Сумском направлении, к которому они готовились с Курского направления, они не смогли сделать из-за наших соответствующих действий. Как на Покровском направлении, на Константиновке, у нас были проблемы, но были успешные бои. За последние двое суток мы их оттолкнули на 4 км на Константиновке. То есть они не могут полностью снять всех своих войск с Покровского направления. Так же как они не могли перебросить все войска на Покровское направление, чтобы захватить Покровск", - пояснил президент.

Зеленский также подтвердил, что Россия стягивает 50 тысяч военных к границе с Сумской областью. Но у украинских защитников на Курском направлении есть успехи. В частности, по словам главы государства, украинские воины взяли в плен восемь солдат РФ в районе Теткино.

Также президент добавил, что россияне хотят выйти на административную границу Днепровской области, а Луганская и Донецкая области остаются стратегическими целями врага еще с 2014 года.