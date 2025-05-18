РФ стягивает "элитные" войска в Курскую область вместо наступления на востоке, - Генштаб

РФ продолжает штурмы в Курской области и формирование "зон безопасности" в Сумской области. Поэтому оккупанты перебрасывают войска десантников и морпехов с востока Украины в Курскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.

"Агрессор вынужден перебрасывать резервы с других направлений, в частности воздушно-десантные войска и морскую пехоту, которые должны были усилить наступательные действия на Торецком, Покровском и Ореховском направлениях", - говорится в сообщении.

Операция Сил обороны в Курской области продолжается уже более девяти месяцев. Как отмечает Генштаб, ключевые задачи были успешно выполнены.

"Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. На пике операции Силы обороны контролировали до 1300 км кв. вражеской территории. Планы противника по созданию так называемой "зоны безопасности" в Сумской области были сорваны. Мир увидел неспособность российской армии удерживать собственные границы "на замке"", - отмечают в ВСУ.

Для сдерживания украинских войск враг был вынужден перебросить в Курскую область боеспособные подразделения, задействовать резервы и 12 тысяч военных КНДР. Это позволило двум вражеским армиям создать действенную группировку, чтобы переломить ситуацию на направлении.

Кроме того, россияне создали преимущество в БПЛА, а авиация осуществила беспрецедентное количество авиаударов с применением управляемых авиабомб по территории собственной области.

"Враг был вынужден перераспределить летный ресурс тактической авиации - 60-70% авиаударов в сутки были перенацелены именно на Курское направление. Так, в результате авиаударов собственной армии город Суджа почти полностью разрушен", - говорят ВСУ.

Потери РФ в Курской области

Начиная с 6 августа 2024 года, противник потерял 63 172 военнослужащих убитыми и ранеными. Из них около 4 тысяч - граждане КНДР. В плен взято 968 вражеских воинов.

В целом уничтожено или повреждено 5607 единиц вооружения и военной техники РФ: