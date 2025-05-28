ЗСУ будуть у Курській області, поки росіяни не захочуть закінчити війну, - Зеленський

Він зазначив, що найбільші та найсильніші війська РФ сьогодні знаходяться на Курському напрямку. Їх мета виштовхнути українські сили з Курської області і підготувати наступальні дії на Сумську область.

За словами президента, росіяни хочуть створити так звану "буферну зону" на 10 км вглиб України. Але, як додав глава держави, самі росіяни розуміють, що їм не вистачає можливостей.

"Зараз це так. Хоча на Курщині, я вважаю, правильно наші війська зробили. Вийшли з одного напрямку, увійшли на Курщині в інший напрямок. Там є у наших хороше напрацювання. Тобто ми там знаходимося, допоки рускі не захочуть закінчити війну або хоча б перший крок - припинення вогню", - зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що росіяни постійно здійснюють наступальні дії, але провести велику операцію їм не вдалося.

"Накопичення військ саме на Сумському напрямку, до якого вони готувалися з Курського напрямку, вони не змогли зробити через наші відповідні дії. Як то на Покровському напрямку, на Костянтинівці, у нас були проблеми, але були успішні бої. За останні дві доби ми їх відштовхнули на 4 км на Костянтинівці. Тобто вони не можуть повністю зняти всіх своїх військ з Покровського напрямку. Так само як вони не могли перекинути всі війська на Покровський напрямок, щоб захопити Покровськ", - пояснив президент.

Зеленський також підтвердив, що Росія стягує 50 тисяч військових до кордону з Сумською областю. Але в українських захисників на Курському напрямку є успіхи. Зокрема, за словами глави держави, українські воїни взяли в полон вісім солдатів РФ в районі Тьоткіно.

Також президент додав, що росіяни хочуть вийти на адміністративний кордон Дніпровської області, а Луганська та Донецька області залишаються стратегічними цілями ворога ще з 2014 року.