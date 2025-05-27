РФ собирает силы. Что происходит на Сумщине и где продвинулся враг (карты)

Российские войска активизировали попытки прорыва на Сумщине, используя малые штурмовые группы. Недавно врагу удалось закрепиться в нескольких приграничных селах региона и теперь он пытается расширить свое продвижение.

Что происходит на Сумщине, куда добрался противник и какова его цель - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Какие села на Сумщине оказались под контролем РФ?

Как россияне продвигаются малыми группами?

Где сейчас горячее всего на Сумском направлении?

Какова цель России, враг хочет идти дальше к Сумам?

Насколько реальна угроза масштабных действий врага и при чем здесь Харьковщина?

Где сейчас оккупанты: какие села на Сумщине они захватили

После того, как в марте 2025 года российские войска почти вытеснили украинскую группировку с Курщины, они не прекращали попыток прорваться на территорию Сумщины.

Заняв Свердликово (Суджанский район, Курщина), враг начал вытеснять позиции украинских войск и формировать возможность для перекрытия логистики. Первые попытки захода врага на Сумщину начались с села Новенькое.

Далее развитие событий набирало обороты через Журавку и некоторое время ВСУ удавалось сдерживать и поражать врага вдоль границы, отмечают аналитики DeepState.

Долгое время пограничная территория на Сумщине, на которую хотели прорваться оккупанты, была обозначена на картах как "серая" зона. Враг, заходя малыми штурмовыми группами, не мог окончательно закрепиться.

Однако оккупанты все же реализовали свою цель. Это произошло после очередного заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что хочет создать так называемую "буферную зону безопасности" вдоль границы с Украиной.

В частности захватчики закрепились по отрезку Веселовка-Журавка-Новенькое-Басовка и продолжают осуществлять попытки зайти в Беловоды, а также сложной является ситуация в Локнях, отмечают в DeepState.

Официально вчера, 26 мая глава Сумской ОВА Олег Григоров на своей странице в Facebook подтвердил, что под контроль оккупантов перешли четыре населенных пункта:

Новенькое, Басовка (Юнаковская община);

(Юнаковская община); Веселовка, Журавка (Хотинская громада).

По словам главы ОВА, жители этих сел были давно эвакуированы, поэтому угрозы для гражданского населения там нет.

Карта: агрессор контролирует более 62,6 кв км в приграничных районах Сумской области (deepstatemap)

Сейчас же, как отмечает Григоров, противник продолжает попытки продвижения с целью создания так называемой "буферной зоны". Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водолаги и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской громады, а также в окрестностях Локни Юнаковской громады.

"Силы обороны Украины и все их составляющие держат ситуацию под контролем, нанося врагу точные огневые поражения. Наши защитники решительно отражают атаки противника и не позволяют ему продвигаться вглубь территории Сумщины", - добавил глава Сумской ОВА.

Враг пытается расширить зону захода на Сумщину

Как рассказал в комментарии РБК-Украина спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, российские войска начали расширять зону применения тактики малых штурмовых групп в Сумской области.

По его словам, оккупанты применяют пешие штурмовые группы, которые пересекают границу на квадроциклах или мотоциклах, используя скорость, чтобы прорваться вглубь территории Украины. После проникновения они пытаются закрепиться, в частности в окопах или временных укрытиях, и ждут подкрепления для дальнейших действий большими силами.

Он также рассказал, что наиболее активно такие вражеские группы действуют вблизи Басовки и Журавки, но в последнее время, по словам Демченко, активность смещается на запад - в направлении Веселовки и Владимировки.

"Это систематические действия со стороны противника. Мы фиксируем, как зона их активности расширяется. Если раньше речь шла о Новеньком, Басовке, Журавке, то теперь видим попытки прорывов и в других направлениях", - говорит Демченко.

Спикер отметил, что эта тактика применяется уже в течение нескольких недель, несмотря на существенные потери, которые российские войска несут благодаря действиям Сил обороны Украины.

Карта: населенные пункты, в направлении которых активно действует враг (deepstatemap)

Кроме этого, ежедневные обстрелы приграничных районов Сумщины не прекращаются - Россия использует артиллерию, дроны и авиацию.

Демченко также подчеркнул, что именно на Сумщине сейчас наблюдается наибольшая активность вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) из всей границы с РФ, которую сейчас контролирует Украина.

Особенно это касается северной части области, ближе к Черниговщине, и южного направления - в сторону Харьковской области. А в центральной части Сумской области враг продолжает использовать тактику малых штурмовых групп.

"Силы обороны Украины и подразделения пограничников активно работают над выявлением и уничтожением таких групп - как тех, кто уже пересек линию государственной границы, так и тех, кого удается обнаружить еще на подступах",- подытожил Демченко.

Войска РФ концентрируют силы напротив Сумщины

Спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник, зона ответственности которого - это Черниговская область, Сумская и часть Харьковской области, также подтверждает, что россияне имеют определенные накопления на территории Курщины и пытаются расширять зону активных боевых действий в Сумской области, заходя малыми группами пехоты.

"Силы обороны максимально уничтожают врага, не давая ему продвигаться вглубь территории. Тактика врага практически неизменна. Они сейчас пытаются наносить комбинированные удары, используя все средства с воздуха и наземные силы", - сказал Мысник в эфире телемарафона.

Он пояснил, что вражеская пехота передвигается в основном на мотоциклах, квадроциклах, потому что именно тяжелая военная техника там может не может действовать.

"Мы вовремя ее идентифицируем и уничтожаем. Враг пытается реализовать тактику численного превосходства и пытается пройти, накопиться и как-то закрепиться", - отмечает Мысник.

По его словам, несмотря на потери оккупанты все равно на разных направлениях пытаются осуществлять такую своеобразную разведку боем, чтобы нащупывать украинскую оборону, чтобы в дальнейшем применять артиллерию и авиаудары.

Впрочем, на вопрос, можно ли утверждать, что сейчас ситуация в пограничье Черниговской области, по сравнению с Сумщиной "спокойнее", он заметил, что проводить такое сравнение некорректно и объяснил почему.

"Потому что на Черниговщине вдвое меньший участок границы, чем у Сумщины с Россией. Вот за минувшие сутки россияне также наносили авиаудары КАБами по Черниговщине. И россияне постоянно это делают вдоль всей границы. Мы фиксируем военное присутствие", - заявил Мысник.

Таким образом, говорит он, оккупанты пытаются держать украинские войска в напряжении, сковывая наши подразделения, не давая им перебрасывать силы на более горячие участки фронта.

"Но, конечно, наибольшая концентрация врага и по обстрелам, и по живой силе - это напротив Сумской области, именно на Курщине", - добавил спикер ОТГ "Северск".

"Россияне хотят продвинуться в сторону Сум"

По мнению бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ и военного эксперта Игоря Романенко, противник продолжает попытки дальше продвинуться на Сумщине не с главной целью создания так называемой "буферной зоны"

"Санитарная, буферная зона, да как угодно ее называть можно, я думаю, цель для (Путина - ред.) не в этом...Цель - продвигаться дальше на Сумы, осуществлять угрозы, уменьшать расстояние до этого областного центра, чтобы по нему могли работать не только дроны, авиация, управляемые авиабомбы, а более дешевый способ разрушения, который они используют, - это артиллерия. Различные системы залпового огня, ствольная, любая", - сказал Романенко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

Он напомнил, что планы РФ по Сумщине еще были около года назад, совместно с планами наступления на и Харьковскую область. В последние тогда оккупанты начали свои действия, наступая в направлении Волчанска и Липцов. Впрочем, наши воины держат там оборону.

А вот что касается Сумщины, то Силы обороны Украины, сумев провести неожиданную операцию для врага на Курщине, сумели помешать планам оккупанта продвинуться в регионе.

"Но сил не хватило, потому что враг впоследствии сосредоточил на Курщине группировку на 65 тысяч. В частности современные силы они там привлекли, "элитные" так называемые, а также отряд целый беспилотных FPV-дронов на оптоволокне, на который не действовали наши средства РЭБ, и поэтому россияне смогли там перерезать логистику из Сум на Суджу. Ну и дальше, в связи с этим, вытеснить фактически наши войска с Курщины", - напоминает Романенко.

Могут начаться более масштабные действия, но не на Сумщине?

Сейчас Путин в качестве задачи формирует не только захватить четыре области Украины (Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская), которые РФ вписала себе в конституцию. Пока россияне пытаются расширить "буфер" на Сумщине, разговоры идут и о Харьковщине, отмечает собеседник.

"Там враг собирает группировку войск, по разным оценкам разведок зарубежных, где-то 50 тысяч плюс-минус. И из Покровска продвигается юго-западнее, в сторону Новополья, то есть продвижение в сторону Днепропетровской области. Там не столько военный успех, хотя продвижение любое - это захват наших территорий, людей и все остальное, но, кроме того, Путин лично реализует военно-политическую амбицию. Мол, еще одна область под влиянием ЗС РФ. Вот такое положение на текущее время", - говорит Романенко.

Что касается угрозы для какого-то большего наступления с севера, то это касается в первую очередь Харьковщины, считает эксперт.

"А что касается Сумщины, то россияне уже находятся в области и даже при имеющихся силах продвигаются. А вот в Харьковской области активизация имеет место. Возле Волчанска есть населенный пункт Тихое и там есть активизация, но она пока еще не такая мощная, как они хотели бы продвигаться вперед, как это происходит, например, на Сумщине", - отмечает Романенко.

Карта: противник ведет наступательные действия противника в направлении Тихого на Харьковщине (deepstatemap)

Проект DeepState также обращает внимание, что недавно на карте боев произошли изменения северо-восточнее Тихого. Хотя первые серьезные попытки врага начались еще 13-15 апреля, когда россияне пару дней подряд проводили штурмовые действия. Именно тогда произошли первые продвижения противника. Впрочем, он в последние недели враг редко, но пытался улучшить тактическое положение, что ему и удалось.

По мнению аналитиков, цель российских войск, которые "получили по зубам" в Волчанске, попытаться обойти населенный пункт слева или справа. Соответственно оккупанты штурмуют правый фланг украинских сил.

"Россияне собирают соответствующие силы на своей территории, севернее наших группировок. И есть вероятность того, что они начнут наращивать усилия на этом направлении, будут пытаться продвигаться энергичнее на Харьковщине", - подытожил Романенко.