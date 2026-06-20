ВСУ атаковали Тюменский НПЗ за 2000 км от Украины

Тюменский нефтеперерабатывающий завод один из крупнейших частных НПЗ России, расположенный примерно в 2000 км от украинской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что на месте работали аварийные бригады. По его информации, завод не пострадал, а работники были эвакуированы.

Почему этот завод важен

Тюменский НПЗ перерабатывает около 151 тысячи баррелей сырой нефти в сутки и является важным поставщиком топлива на внутренний рынок России.

Топливный кризис в РФ

Атака произошла на фоне нарастающего топливного дефицита в России. По оценкам EA Analytics, в июне темпы переработки нефти в РФ упали до самого низкого уровня за 20 лет.

Несколько южных регионов официально признали дефицит бензина, а после ударов по Московскому НПЗ жители столицы столкнулись с ростом цен на топливо.

В субботу несколько аэропортов Уральского региона временно приостановили работу из-за атак дронов.