ua en ru
Сб, 20 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

ВСУ атаковали Тюменский НПЗ за 2000 км от Украины

17:36 20.06.2026 Сб
2 мин
Переработка нефти в России в июне упала до минимума за два десятилетия
aimg Валерия Абабина
ВСУ атаковали Тюменский НПЗ за 2000 км от Украины Фото: Украинские дроны атаковали Тюменский НПЗ (dpsu.gov.ua)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Тюменский нефтеперерабатывающий завод один из крупнейших частных НПЗ России, расположенный примерно в 2000 км от украинской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что на месте работали аварийные бригады. По его информации, завод не пострадал, а работники были эвакуированы.

Почему этот завод важен

Тюменский НПЗ перерабатывает около 151 тысячи баррелей сырой нефти в сутки и является важным поставщиком топлива на внутренний рынок России.

Читайте также: Украинские дроны полностью остановили Московский НПЗ, - Генштаб

Топливный кризис в РФ

Атака произошла на фоне нарастающего топливного дефицита в России. По оценкам EA Analytics, в июне темпы переработки нефти в РФ упали до самого низкого уровня за 20 лет.

Несколько южных регионов официально признали дефицит бензина, а после ударов по Московскому НПЗ жители столицы столкнулись с ростом цен на топливо.

В субботу несколько аэропортов Уральского региона временно приостановили работу из-за атак дронов.

Напомним, только на этой неделе Московский НПЗ в Капотне подвергся двум атакам - в ходе самой массированной атаки на столицу за все время войны.

Из-за критического сокращения запасов нефтепродуктов Кремль разрешил НПЗ выпускать "грязное" топливо с низкими экологическими стандартами.

По всей России начали вводить лимиты на заправках - "Татнефть" ограничила продажу бензина до 30 литров за раз.

Ранее украинские дроны уже поразили Сизранский НПЗ на расстоянии более 800 км от границы. Удар по Тюмени отодвинул эту границу еще на 1200 км вглубь России.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация НПЗ
Новости
ВСУ нанесли удар по мосту, соединяющему оккупированный Крым с фронтом
ВСУ нанесли удар по мосту, соединяющему оккупированный Крым с фронтом
Аналитика
Вместо сотни лет Украину можно разминировать за 10-15 лет: интервью с СЕО XTI Engineering
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Вместо сотни лет Украину можно разминировать за 10-15 лет: интервью с СЕО XTI Engineering